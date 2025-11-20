₹400 करोड़ का निवेश करेगी ये आईटी कंपनी! खबर के बाद दौड़ा 30 रुपये से कम वाला ये शेयर

Blue Cloud Softech Share: 1,077.62 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Limited) ने आज सुबह 10 बजे अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी जिसके बाद स्टॉक में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

advertisement

सुबह 10:42 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.11% या 0.51 रुपये चढ़कर 24.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

एक्सचेंज फाइलिंग में दी ये जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड (APEDB) के साथ एक MoU साइन किया है, जिसके तहत वह आंध्र प्रदेश के हेल्थकेयर सेक्टर में लगभग ₹400 करोड़ का निवेश करेगी। यह MoU गोरखपुर जिले के मंगलागिरी में स्थित APIIC टावर्स में दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में साइन किया गया।

इस समझौते के तहत Blue Cloud अपनी प्रमुख परियोजना 'BluBio' को अमरावती या विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहरों में शुरू करेगी। यह हाई-टेक प्रोजेक्ट लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और 2027 तक कंपनी 1,200 से ज्यादा डायरेक्ट रोजगार देगी।

इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से करीब 20,000 इनडायरेक्ट रोजगार भी पैदा होने की उम्मीद है। इनमें सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य छोटे-बड़े सहयोगी उद्योग शामिल होंगे।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि यह प्रोजेक्ट हेल्थकेयर, डिफेंस, फाइनेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। BluBio प्रोजेक्ट का टारगेट आंध्र प्रदेश को भारत का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाना है, जो आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम करेगा।

APEDB इस निवेश को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वह Blue Cloud को राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों से अनुमति और अन्य जरूरी कागजी कार्यवाही में मदद करेगा। वहीं प्रोजेक्ट के लिए जमीन का आवंटन और अन्य प्रोत्साहन (जैसे टैक्स छूट या सब्सिडी) आंध्र प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा तय किए जाएंगे।

यह MoU 12 महीने तक प्रभावी रहेगा और यह एक नॉन-बाइंडिंग समझौता है।

Blue Cloud के ग्रुप चेयरमैन तेजेश कोदाली ने कहा कि यह MoU Blue Cloud और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी तकनीक और राज्य की प्रगतिशील सोच मिलकर उन नवाचारों को जन्म देगी जो भविष्य की वृद्धि और विकास का नया अध्याय लिखेंगे।