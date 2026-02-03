रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े इस बड़े अपडेट के बाद 5% दौड़ा ये आईटी स्टॉक! आपके पोर्टफोलियो में है?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ाररेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े इस बड़े अपडेट के बाद 5% दौड़ा ये आईटी स्टॉक! आपके पोर्टफोलियो में है?

इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी के शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी की वजह कंपनी द्वारा आज बाजार खुलने से चंद मिनटों पहले दी गई एक बड़ी जानकारी है। 

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 3, 2026 11:07 IST

स्मॉल कैप आईटी कंपनी,  ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी की वजह कंपनी द्वारा आज बाजार खुलने से चंद मिनटों पहले दी गई एक बड़ी जानकारी है। 

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Blue Cloud Softech Solutions Ltd. (BCSSL) ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRCL) के लिए अपने BluHealth Screener और BluHealth Scanner का सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) पूरा किया है।

कंपनी ने बताया कि यह टेस्ट 15-16 जनवरी 2026 को गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस दौरान कंपनी की AI-आधारित प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग तकनीक को रियल रेलवे ऑपरेशनल माहौल में परखा गया।

फाइलिंग में मिली जानकारी के मुताबिक दो दिनों तक चले इस PoC में KRCL के 30 कर्मचारियों और 14 यात्रियों, यानी कुल 44 लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। यह प्रक्रिया 5 से 7 KRCL अधिकारियों की निगरानी में और BluHealth टीम के 2 सदस्यों की मदद से पूरी की गई।

स्क्रीनिंग के दौरान बिना किसी इनवेसिव प्रक्रिया के, AI तकनीक के जरिए हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, हार्ट रेट वैरिएबिलिटी, स्ट्रेस इंडेक्स और ECG जैसे हेल्थ पैरामीटर्स की जांच की गई। इसके बाद AI के जरिए हेल्थ रिपोर्ट और विश्लेषण तैयार किया गया, जिसे मौके पर मौजूद मेडिकल स्टाफ के साथ भी रिव्यू किया गया।

इस PoC के नतीजों से BluHealth प्लेटफॉर्म की कई खूबियां सामने आईं। तकनीक ने तेजी और सटीकता के साथ हेल्थ स्क्रीनिंग कर यह दिखाया कि यह भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों पर भी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। सिस्टम ने हेल्थ रिस्क को ऑटोमैटिक तरीके से पहचानने, डेटा प्राइवेसी और गोपनीयता बनाए रखने और तेजी से रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता भी साबित की।

Blue Cloud Softech Share Price

सुबह 11:02 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 4.93% या 0.94 रुपये चढ़कर 19.99 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 3, 2026