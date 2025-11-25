scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNext Gen AI चिप बनाने के लिए इस आईटी कंपनी ने किया ज्वाइंट वेंचर! ₹30 से कम वाले स्टॉक में आई तेजी

Next Gen AI चिप बनाने के लिए इस आईटी कंपनी ने किया ज्वाइंट वेंचर! ₹30 से कम वाले स्टॉक में आई तेजी

आज सुबह बाजार खुलने से पहले कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की उसने अपने अमेरिकी पार्टनर Byte Eclipse Technologies Inc. के साथ पहले हुए रणनीतिक सहयोग समझौते को आगे बढ़ाते हुए अब एक ज्वाइंट वेंचर (JV) किया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 25, 2025 11:00 IST

आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Limited) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:49 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.19% या 0.27 रुपये चढ़कर 22.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा आज जारी किए गए लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग के बाद आई है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज सुबह बाजार खुलने से पहले कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की उसने अपने अमेरिकी पार्टनर Byte Eclipse Technologies Inc. के साथ पहले हुए रणनीतिक सहयोग समझौते को आगे बढ़ाते हुए अब एक ज्वाइंट वेंचर (JV) किया है।

यह JV Edge-AI माइक्रोप्रोसेसर चिपसेट के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। यह चिपसेट एक इजराइली R&D पार्टनर से मिली तकनीक (Technology Transfer) के आधार पर डेवलप होगा।

इस ज्वाइंट वेंचर के तहत Blue Cloud 'EclipseX1' नाम का नेक्स्ट जेनरेशन का Edge-AI चिप बनाएगी, जो हाई-रिलायबिलिटी और लो-लेटेंसी AI एप्लिकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं Byte Eclipse अमेरिका और यूरोप में अपने नेटवर्क के जरिए इस चिप को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन IoT, ऑटोमोटिव टेलीमैटिक्स और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में बेचने का काम करेगी।

यह JV पांच साल के लिए है और अमेरिका व यूरोप के तय सेक्टरों में Byte Eclipse को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं। इस साझेदारी से 65-80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस संभावित माना जा रहा है।

टेक्नोलॉजी की बात करें तो EclipseX1 एक कस्टम RISC-V आधारित Edge-AI SoC है, जिसमें Neural Processing Unit (NPU), सिक्योरिटी इंजन और TensorFlow Lite व ONNX सपोर्ट शामिल है। यह सिर्फ 10W पावर में 12 TOPS AI परफॉर्मेंस देता है।

यह चिप कई इंडस्ट्री में उपयोगी होगी जैसे:

  • इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन: रियल-टाइम कंट्रोल, सेंसर फ्यूजन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए
  • ऑटोमोटिव टेलीमैटिक्स/TCM: ADAS, डायग्नॉस्टिक्स और V2X कनेक्टिविटी के लिए
  • EV चार्जिंग स्टेशन: लोड मैनेजमेंट, चार्जिंग कंट्रोल और ऊर्जा दक्षता के लिए

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G तकनीक में तेजी से उभरती हुई एक कंपनी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 25, 2025