scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारस्मॉल कैप आईटी कंपनी को मिला ₹110 करोड़ का बड़ा एआई प्रोजेक्ट, 3% से ज्यादा उछला शेयर

स्मॉल कैप आईटी कंपनी को मिला ₹110 करोड़ का बड़ा एआई प्रोजेक्ट, 3% से ज्यादा उछला शेयर

इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी का शेयर आज 3% से उछलकर ट्रेड कर रहा है। इसका कारण आज कंपनी द्वारा बाजार खुलने के साथ ही दिया गया एक बड़ा अपडेट है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 3, 2025 10:44 IST

IT Stock: बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इसका कारण आज कंपनी द्वारा बाजार खुलने के साथ ही दिया गया एक बड़ा अपडेट है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सुबह 10:39 बजे तक बीएसई पर कंपनी का शेयर 3.25% या 0.66 रुपये चढ़कर 20.96 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे अमेरिका की कंपनी Stratos Forge Inc से एक बड़ा डेटा एनोटेशन और एआई ट्रेनिंग सर्विसेज का ऑर्डर मिला है। इससे पहले कंपनी ने करीब ₹18 करोड़ के एक पायलट प्रोजेक्ट को 96.68% की शानदार सटीकता के साथ पूरा किया था। इसी प्रदर्शन से प्रभावित होकर Stratos Forge ने अब लगभग ₹110.08 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट ब्लू क्लाउड को दिया है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि यह प्रोजेक्ट ब्लू क्लाउड अपनी इन-हाउस टेक्नोलॉजी और विश्वविद्यालयों के साथ बने उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सहयोग से पूरा करेगी, जिससे बड़े पैमाने पर हाई क्विलिटी वाला एआई डेटा तैयार किया जा सकेगा।

कंपनी उन्नत तकनीकों जैसे एआई-असिस्टेड एनोटेशन, मॉडल-असिस्टेड प्री-लेबलिंग, प्रोग्रामेटिक लेबलिंग, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, और सख्त क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करेगी। इसके अलावा, ह्यूमन-इन-द-लूप, माइक्रो-टास्किंग जैसी आधुनिक वर्कफ़्लो तकनीकों के साथ, यह प्रोजेक्ट स्वचालित वाहनों, रोबोटिक्स, NLP, व्यवहार विश्लेषण और 3D LiDAR जैसे क्षेत्रों में हाई लेवल डेटा एनोटेशन देगी।

मैनेजमेंट कमेंट्री

ब्लू क्लाउड सॉफटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के चेयरमैन जनकी यारलागड्डा ने कहा कि हम Stratos Forge Inc के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाकर बेहद खुश हैं। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता और हमारे द्वारा दी गई हाई क्वालिटी वाली एआई ट्रेनिंग डेटा सेवाओं ने उनकी हमारे प्रति भरोसे को मजबूत किया है। 

वहीं, Stratos Forge Inc के प्रवक्ता ने कहा कि पायलट फेज में ब्लू क्लाउड ने बेहतरीन तकनीक क्वालिटी और सटीकता दिखाई। यह नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे सहयोग को अगले स्तर पर ले जाता है और हमें अपने एडवांस एआई प्रोडक्ट और एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए अत्यधिक सटीक डेटा सेट बनाने में मदद करेगा।

Stratos Forge Inc अमेरिका के एडिसन (NJ) स्थित एक अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो एआई-आधारित एंटरप्राइज सिस्टम्स, डिजिटल ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट एनालिटिक्स और अगली पीढ़ी के मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 3, 2025