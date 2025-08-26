scorecardresearch
बड़ी कंपनी को मिला ₹2,055 करोड़ का आधार ऑर्डर, शेयर में जबरदस्त उछाल

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज को UIDAI से ₹2,055.35 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को पूरे देश में जिला-स्तरीय आधार सेवा केंद्र स्थापित करने और संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 26, 2025 14:05 IST
Bonus Share

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (BLS International Services) के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। कंपनी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर जिला स्तर पर आधार सेवा केंद्र (District Level Aadhar Seva Kendra) खोलने और उन्हें संचालित करने के लिए दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत लगभग ₹2,055.35 करोड़ है, जिसमें सारे टैक्स और चार्ज शामिल हैं।

इस प्रोजेक्ट के तहत बीएलएस इंटरनेशनल को पूरे देश में जिला-स्तरीय आधार सेवा केंद्र (ASK) बनाने होंगे। यहां लोगों को आधार से जुड़ी हर सेवा मिलेगी। इन केंद्रों पर अपॉइंटमेंट लेकर भी जाया जा सकेगा और वॉक-इन सुविधा भी होगी। कंपनी को यह पूरा प्रोजेक्ट 6 साल के अंदर पूरा करना है। खास बात यह है कि इसमें कंपनी के प्रमोटर्स या ग्रुप कंपनियों का कोई निजी हित शामिल नहीं है और यह किसी संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत नहीं आता।

इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर बाजार में चमक गया। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर 4% बढ़कर ₹384 तक पहुंच गया। पिछले 1 महीने में यह करीब 6.4% और 6 महीने में लगभग 10% चढ़ चुका है। हालांकि, इस साल की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 21% की गिरावट रही है।

अगर लंबे वक्त का हाल देखें तो बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर निवेशकों के लिए सोने की खान साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में इसने 1,365% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल में शेयर ने निवेशकों को निराश किया और इसमें लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली। फिर भी हाल के महीनों में इसमें दोबारा तेजी देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर बढ़ा है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 26, 2025