RVNL, IRFC, Mazagon, Cochin Shipyard, Tata Power, NTPC शेयरों में बड़ा खतरा!

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ओर से रिटेल निवेशकों के लिए नजरिया रखा गया है। ब्रोकरेज का कहना है कि रिटेल निवेशक अब कई 'नैरेटिव' स्टॉक्स में सबसे बड़े नॉन-प्रोमोटर ग्रुप बन गए हैं और ऐसा मानना है कि ये रिटेल निवेश ज्यादातर पिछले उच्च स्टॉक रिटर्न्स पर आधारित हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में इन स्टॉक्स में तेज करेक्शन का जोखिम हो सकता है।

कोटक ने रक्षा स्टॉक्स जैसे Bharat Dynamics Ltd, Bharat Electronics Ltd, Cochin Shipyard Ltd, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd, Hindustan Aeronautics Ltd और Mazagon Dock Shipbuilders Ltd को 'नैरेटिव' स्टॉक्स में शामिल किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां IOC, HPCL और BPCL, ऑयल & गैस कंपनियां GAIL और ओल इंडिया; रेलवे स्टॉक्स Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) और IRFC, वही पावर स्टॉक्स SJVN Ltd, NHPC Ltd, NTPC Ltd और Tata Power को भी 'नैरेटिव' स्टॉक्स के रूप में चुना गया है।

ब्रोकरेज का कहना है कि हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि ‘नैरेटिव’ स्टॉक्स में रिटेल निवेशकों का शेयरहोल्डिंग में बड़ी बढ़ोतरी हुई है (प्रतिशत स्वामित्व और निवेशकों की कुल संख्या)। यह ‘हर्ड’ ट्रेंड पिछली उच्च रिटर्न्स से उत्पन्न मजबूत विश्वास को दर्शाता है। यह विश्वास पिछले दो क्वार्टरों के बेहद खराब रिटर्न्स से परखा जा सकता है।

कोटक ने कहा कि 'नैरेटिव' स्टॉक्स में मार्च 2023-जून 2024 के बीच अत्यधिक चर्न देखा गया था, जब इन स्टॉक्स की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। लेकिन हाल के महीनों में चर्न दरों में कमी आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि रिटेल उत्साह का स्तर कुछ हद तक कम हो गया है और अब बड़ी संख्या में 'नए' रिटेल निवेशक बड़े लॉस पर बैठे हैं।

कोटक का कहना है कि नए रिटेल निवेशकों के बीच नुकसान का और बढ़ना उनके शेयर बाजार में भागीदारी की लॉन्ग टर्म को चुनौती दे सकता है। जबकि हाल के महीनों में कई 'नैरेटिव' स्टॉक्स के लिए बाजार की उम्मीदें नकारात्मक हो गई हैं, फिर भी कई स्टॉक्स उनके मूलभूत सिद्धांतों के मुकाबले बहुत महंगे हैं, इसके बावजूद हाल ही में डाउनग्रेड्स हुए हैं, जो इन स्टॉक्स में आने वाले महीनों में और सुधार के जोखिम को बढ़ाता है।

YES Bank Ltd, Tata Steel. IRFC, Suzlon Energy Ltd, Vodafone Idea Ltd, Jio Financial Services Ltd, Tata Motors, Reliance Power Ltd और Tata Power Ltd जैसे शेयरों में रिटेल निवेशकों का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।