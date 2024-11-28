इन 4 stocks में आने वाली है बड़ी तेजी! समझिए ब्रोकरेज क्यों है बुलिश?

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC ने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर दूसरे तिमाही में थोड़ी सुस्ती का सामना कर रहा है, जो कि मांग की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सीमित इन्वेंटरी के कारण है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि FY25 के लक्ष्य हासिल करने के लिए मंजूरी महत्वपूर्ण हैं और विकास की गति बनाए रखने के लिए नए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पर बल दिया।

HSBC ने Godrej Properties, DLF, Prestige Estates और Sobha पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि Oberoi Realty पर 'Hold' सिफारिश जारी की है।

Nifty Realty Index गुरुवार को 1.05% की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। इस इंडेक्स के 10 में से 8 घटक, जैसे Macrotech Developers, Godrej Properties और Prestige Estates 1% से 3% के बीच बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

Mehta Equities के प्रशांत तपसे का कहना है कि हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि ग्रोथ के लिए ब्याज दरों में कटौती की आवश्यकता है, जो रियल एस्टेट सेक्टर को गति दे सकता है। इस संकेत को ध्यान में रखते हुए, सेक्टर ने यह मानना शुरू कर दिया कि दिसंबर 2024 की बैठक में या बजट 2025 से पहले किसी भी समय दरों में कटौती की संभावना है। दिसंबर की बैठक में 0.25% की कटौती संभव है। दरों में कटौती रियल एस्टेट स्टॉक्स को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि कम ब्याज दरों से संपत्ति की मांग बढ़ सकती है और डेवलपर्स की प्रॉफिटिबलिटी में सुधार हो सकता है। प्रशांत तपसे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की एकतरफा जीत ने रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स में गति प्रदान की है।

रियल एस्टेट स्टॉक्स पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में खरीदारी दिख रही हैं। Nifty Realty Index ने इस साल अब तक 32% की बढ़त हासिल की है, जबकि Macrotech Developers, Sobha, Phoenix Mills और Godrej Properties जैसे स्टॉक्स ने 2024 में 25% से 67% तक की बढ़त दर्ज की है। DLF के शेयर बुधवार को लगभग फ्लैट ट्रेड हो रहे थे, जबकि Oberoi Realty के शेयरों में 0.42% की बढ़त देखी गई।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।