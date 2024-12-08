RIL, Crompton Greaves समेत कई स्टॉक्स में बनेगा बंपर पैसा! जानिए नए टारगेट्स

दिसंबर के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 24,453 करोड़ रुपये का जोरदार निवेश किया। सबसे अधिक निवेश 6 दिसंबर को हुआ, जब FPI ने 9,489 करोड़ रुपये का निवेश किया। ऐसे में ब्रोकरेज की ओर से कुछ स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह के साथ नए टारगेट्स दिए गए हैं।

advertisement

प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों ने Persistent Systems, RIL, PVR Inox और अन्य जैसे स्टॉक्स में महत्वपूर्ण upside संभावनाएं पहचानी हैं। टार्गेट प्राइस में 22% से 53% तक के प्रॉफिट की उम्मीद जताई गई है और ये चुनिंदा स्टॉक्स मजबूत बुनियादी सिद्धांतों, बाजार रुझानों और सकारात्मक मैनेजमेंट दृष्टिकोण से समर्थित हैं। आइए एक नज़र डालते हैं प्रमुख सिफारिशों पर।

Goldman Sachs ने Crompton Greaves का टार्गेट ₹500 प्रति शेयर रखा है, जो शुक्रवार के ₹406 के क्लोज़ से 23% की तेजी दर्शाता है। स्मार्ट इलेक्ट्रिकल समाधानों की मजबूत मांग और उत्पाद इनोवेशन इस सकारात्मक नजरिये को प्रेरित करते हैं।

PVR Inox में 58 प्रतिशत की तेजी की संभावना है, CLSA ने शुक्रवार के ₹1,554.65 के क्लोज़ से ₹2,450 का टार्गेट प्राइस तय किया है। ग्रोथ के कारक में बढ़ती फुटफॉल, मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और मर्जर से होने वाली सीनर्जी शामिल हैं।

JP Morgan ने Indus Towers के लिए ₹520 का टार्गेट प्राइस अनुमानित किया है, जो शुक्रवार के ₹364.90 के क्लोज़ से 43% की अपसाइड दिखाता है, जबकि Citi का टार्गेट ₹485 है, जो 33% का इज़ाफा है। प्रमुख कारक में किरायेदारों की रिकवरी और स्थिर किराया समझौतों को शामिल किया गया है।

Reliance Industries में ₹1,660 तक 26% की तेजी आ सकती है, JM Financial के अनुसार, शुक्रवार के ₹1,313.10 के क्लोज़ हुआ। Motilal Oswal का ₹1,628 का टार्गेट 24% का प्रॉफिट दर्शाता है, जो त्योहारों के दौरान रिटेल वृद्धि, टेलीकॉम टैरिफ में वृद्धि और बेहतर GRMs के जरिए समर्थित है।

CLSA ने Persistent Systems का टार्गेट ₹8,462 तय किया है, जो शुक्रवार के ₹6,178 के क्लोज़ से 37% तेजी दिखाता है। ग्रोथ के कारण में मजबूत ऑर्डर इनफ्लो और IT क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं की बढ़ती मांग शामिल हैं।

JPMorgan का ₹1,900 का टार्गेट KPIT Technologies के लिए 28% की तेजी की उम्मीद है, जो शुक्रवार के ₹1,480.35 के क्लोज़ से है। Prabhudas Lilladher और भी अधिक आशावादी हैं, ₹1,900 के स्तर के बाद ₹2,500 का अनुमान लगा रहे हैं, तकनीकी ब्रेकआउट्स और मजबूत EV-केंद्रित रणनीतियों का हवाला देते हुए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।