IREDA, Suzlon, Jio Financial, Yes Bank, IRFC, NHPC पर आई बड़ी भविष्यवाणी!

रिटेल निवेशकों के मामले में टॉप 20 स्टॉक्स में से 12 स्टॉक्स ने 2024 में अब तक BSE Sensex के 11.76 प्रतिशत रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे स्टॉक्स जैसे IREDA, Suzlon Energy, Bharat Electronics, IRFC और JIO Financial Services ने 115 प्रतिशत तक के रिटर्न के साथ टॉप परफॉर्मर का काम किया है।

ACE इक्विटी ते डेटा के मुताबिक वहीं ITC Ltd, YES Bank Ltd और Reliance Industries Ltd (RIL) ने इस दौरान स्थिर रिटर्न दिए हैं। IDFC First Bank 27 प्रतिशत गिरकर टॉप 20 रिटेल स्टॉक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक रहा।

शीर्ष 500 लिस्टेड कंपनियों में YES बैंक के पास 61.56 लाख रिटेल निवेशक हैं, जो निजी लेंडर में 22.44 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। इस स्टॉक में 2024 में अब तक 1.16 प्रतिशत की गिरावट आई है। टाटा ग्रुप के दो स्टॉक्स, Tata Steel Ltd और Tata Motors Ltd जिनमें 59 लाख और 56 लाख रिटेल निवेशक हैं। 2024 में बीएसई सेंसेक्स से पिछड़ने का प्रदर्शन किया है। जहां टाटा स्टील 8.13 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं टाटा मोटर्स में साल के अब तक केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। YES Securities ने टाटा स्टील पर 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है।

टाटा मोटर्स के Q2 परिणाम निक्स रहे थे। InCred इक्विटीज ने कहा कि JLR के Q2 EBITDA मार्जिन में 320 bps YoY की गिरावट सिर्फ 6 प्रतिशत YoY नेट बिक्री में गिरावट पर निराशाजनक रही। बेहतर उत्पाद मिश्रण के बावजूद कमजोर औसत बिक्री मूल्य, घटते ग्रॉस मार्जिन और बढ़ते मार्केटिंग खर्च चिंता का विषय हैं।

रिटेल शेयरों के पसंदीदा स्टॉक Indian Railway Finance Corporation Ltd (IREDA) ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसने 2024 में अब तक 115 प्रतिशत का प्रॉ़फिट दर्ज किया। Suzlon Energy Ltd, Bharat Electronics Ltd और IRFC ने 72 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 64 प्रतिशत का प्रॉफिट हासिल किया।

किन स्टॉक से रहें दूर?

Kotak Institutional Equities के जरिए 'नैरेटिव स्टॉक्स' की सूची में RVNL, IRFC, NHPC Ltd, NTPC Ltd, IOC, Tata Power Company, Bharat Electronics को शामिल किया गया। कोटक ने कहा कि रिटेल निवेशक अब कई 'नैरेटिव' स्टॉक्स में सबसे बड़े नॉन प्रमोटर्स ग्रुप बन गए हैं और उनका मानना ​​है कि ऐसे रिटेल दांव ज्यादातर पिछले उच्च स्टॉक रिटर्न पर आधारित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे स्टॉक्स में भविष्य में तेज सुधार के जोखिम हो सकते हैं।

ब्रोकरेज का कहना है कि हमारे 'नैरेटिव' स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न से यह पता चलता है कि रिटेल निवेशकों की शेयरधारिता में असमान वृद्धि हुई है। यह 'हर्ड' व्यवहार उच्च रिटर्न वाली 'जोखिमपूर्ण' स्टॉक्स से उत्पन्न मजबूत विश्वास को दर्शाता है। यह विश्वास पिछले दो तिमाहियों के बेहद खराब रिटर्न से सामना कर सकता है।

JIO Financial Services, State Bank of India, NHPC Ltd और Tata Power Company ने 2024 में अब तक 30-45 प्रतिशत की वृद्धि की है। इन्फोसिस लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक अन्य स्टॉक्स थे जिन्होंने इस साल सेंसेक्स के रिटर्न को पीछे छोड़ा। भारतीय तेल निगम लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड में 9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। जबकि आईटीसी फ्लैट रहा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।