Newsशेयर बाज़ारधड़ाम हुआ इस महारत्न कंपनी का शेयर! 6% टूटा भाव - लेकिन JM Financial अभी भी बुलिश, 16% रैली की उम्मीद

धड़ाम हुआ इस महारत्न कंपनी का शेयर! 6% टूटा भाव - लेकिन JM Financial अभी भी बुलिश, 16% रैली की उम्मीद

बीएसई पर ये पीएसयू स्टॉक आज 234.35 रुपये पर खुला था और अब तक इसने अपने इंट्राडे लो 222.50 रुपये को टच किया है। जानिए ब्रोकरेज अभी भी बुलिश क्यों?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 7, 2025 13:00 IST

BHEL Share Price: पावर जनरेशन सेक्टर की महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL Ltd.) के शेयर में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12:42 बजे तक शेयर करीब 6% गिरकर ट्रेड कर रहा था।

एनएसई पर स्टॉक 5.93% या 14.22 रुपये गिरकर 225.61 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.86% या 14.05 रुपये टूटकर 225.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर ये पीएसयू स्टॉक आज 234.35 रुपये पर खुला था और अब तक इसने अपने इंट्राडे लो 222.50 रुपये को टच किया है। 

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:31 बजे तक कंपनी के 7,60,636 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

हालांकि ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) अभी भी BHEL पर पॉजिटिव बना हुआ है और इसे उम्मीद है कि शेयर में अभी भी 16.1% की तेजी आ सकती है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है।

BHEL पर JM Financial पॉजिटिव क्यों?

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीएचईएल ने पहली तिमाही (1QFY26) में ₹5,490 करोड़ का कंसो रेवेन्यू दर्ज किया, जो साल-दर-साल लगभग समान रहा, लेकिन हमारे अनुमान से 20% कम था। कंपनी का EBITDA मार्जिन -9.8% रहा, जो पिछली तिमाही (1QFY25) में -3% था।

वहीं कंपनी का अन्य खर्च बढ़कर ₹3,400 करोड़ से ₹6,800 करोड़ हो गए हैं, जिसकी वजह कुछ एक बार के प्रावधान (one-off provisions) हो सकते हैं। कंपनी को इस तिमाही में ₹4,600 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ₹2,100 करोड़ का नुकसान हुआ था।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हमने CEA की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स को एनालाइज किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि 3QFY26 से कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट्स निर्माण के अंतिम चरण में हैं।

कंपनी का कुल ऑर्डर बुक अभी ₹2,04,400 करोड़ है, जो मार्च 2026 तक ₹2,25,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। 

जैसे-जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे होते जाएंगे और इंडस्ट्री में नया ऑर्डर-मिक्स बेहतर होता जाएगा, कंपनी का EBITDA मार्जिन धीरे-धीरे बढ़कर FY25 के 4.4% से FY28 में कम से कम 11% तक पहुंच सकता है।

BHEL Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए ₹278 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने FY27EPS के 30x के आधार पर यह टारगेट दिया है 16.1% अपसाइड को दर्शाता है। ब्रोकरेज ने इसका करंट मार्केट प्राइस 240 रुपये (6 अगस्त का बंद भाव) के आधार पर यह टारगेट दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
