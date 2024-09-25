BHEL Share News: क्या आपको गिरावट पर खरीदना चाहिए?
मल्टीबैगर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इस शेयर में एक महीने में 5% की गिरावट आई है और तीन महीनों में 4.18% की गिरावट आई है।
हालांकि तीन साल में शेयर 402% चढ़ चुका है। पिछले सत्र में बीएसई पर शेयर 2.97% बढ़कर 282.30 रुपये पर पहुंच गया था। ICICI Securities ने बीएचईएल के शेयर को 370 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है।
ब्रोकरेज का मानना है कि पीएसयू के लिए ऑर्डर बुक मजबूत है और डेवलपर्स तेजी से उपकरणों के ऑर्डर को अंतिम रूप दे रहे हैं और दे रहे हैं, जो बीएचईएल के लिए सकारात्मक है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा, "थर्मल उपकरणों के ऑर्डर में तेजी आ रही है। हमारे विचार से, थर्मल या कोयला आधारित बिजली के लिए अभी मंदी की बात कहना जल्दबाजी होगी। डेवलपर्स तेजी से उपकरणों के ऑर्डर को अंतिम रूप दे रहे हैं और दे रहे हैं। इसके समानांतर, सबसे बड़ी कोयला आधारित कंपनी (एनटीपीसी) 26 गीगावाट नई कोयला आधारित बिजली जोड़ने के लिए तैयार है।"
एक अन्य ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर को 361 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है।
ब्रोकरेज को उम्मीद है कि BHEL वित्त वर्ष 24-26 के दौरान 34 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि, EBITDA में 150 प्रतिशत की वृद्धि और कर पश्चात लाभ में 233 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी। इसने कहा, "हम स्वस्थ ऑर्डरिंग, बेहतर निष्पादन और ऑपरेटिंग लीवरेज के लाभ द्वारा समर्थित 361 रुपये (40x FY26EPS) के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर खरीद को बनाए रखना जारी रखते हैं।"
एलकेपी सिक्योरिटीज ने कहा कि निकट भविष्य में यह शेयर संभावित रूप से 288 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, 254 रुपये से नीचे की गिरावट शेयर को फिर से समेकन में धकेल सकती है, इसने निवेशकों को 268 रुपये के स्तर के आसपास शेयर खरीदने का सुझाव दिया।
बीएचईएल भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है।