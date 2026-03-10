इस स्मॉलकैप कंपनी का बड़ा फैसला! 1.05 करोड़ वारंट शेयर में बदले; जल्द देने वाली है डिविडेंड

281.91 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail (India) Ltd) ने अपने निवेशकों को बीते सोमवार बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी जानकारी दी है। सुबह 10:36 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.50% या 0.33 रुपये गिरकर 21.61 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने बताया कि 9 मार्च 2026 को हुई बोर्ड बैठक में 1.05 करोड़ वारंट को इक्विटी शेयर में बदलने को मंजूरी दी गई है। इन वारंट्स को बदलकर 1.05 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है और इश्यू प्राइस 23.75 रुपये रखा गया है, जिसमें 22.75 रुपये का प्रीमियम शामिल है।

यह शेयर प्रमोटर ग्रुप और पब्लिक कैटेगरी के कुछ पहचाने गए निवेशकों को प्रेफरेंशियल आधार पर दिए जाएंगे। कंपनी को इन वारंट्स के कन्वर्जन के बदले करीब 18.70 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो प्रति वारंट 17.8125 रुपये (इश्यू प्राइस का 75%) के हिसाब से जमा कराई गई है। इस कन्वर्जन और शेयर आवंटन के बाद कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 14,06,52,000 रुपये हो गई है, जिसमें 1 रुपये फेस वैल्यू के कुल 14,06,52,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

इन्हें मिलेंगे शेयर

कंपनी जल्द देने वाली है डिविडेंड

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने 1% के अंतरिम डिविडेंड यानी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.01 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी 2026 है।

Bhatia Communications Q3 Results

दिसंबर तिमाही (Q3FY26) में कंपनी की ऑपरेशनल आय ₹174.54 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में दर्ज ₹126.80 करोड़ से काफी ज्यादा है। वहीं सितंबर तिमाही में कंपनी की आय ₹134.33 करोड़ थी।

ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी का EBITDA ₹7.36 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹5.34 करोड़ से बेहतर है। EBITDA मार्जिन भी हल्का बढ़कर 4.3% हो गया, जो पहले 4.2% था।

शुद्ध मुनाफे की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर 2025 तिमाही में ₹4.90 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो दिसंबर 2024 तिमाही के ₹3.58 करोड़ के मुकाबले 37% अधिक है।