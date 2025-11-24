इस मल्टी-ब्रांड रिटेल कंपनी के शेयर में अच्छी तेजी! Q2 में 25% बढ़ा है रेवेन्यू - शेयर प्राइस 30 रुपये से कम

मल्टी-ब्रांड रिटेल कंपनी, भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail (India) Ltd) के शेयर में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 11:33 बजे तक बीएसई पर 2.47% या 0.61 रुपये चढ़कर 25.31 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा बीते 21 नवंबर को जारी किए गए एक एक्सचेंज फाइलिंग के बाद देखने को मिल रही है जहां कंपनी ने पहले से जारी किए गए Q2 रिजल्ट को फिर से बताया और साथ ही साथ अपने बिजनेस का ओवरव्यू भी दिया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Bhatia Communications Q2 FY26 Results

कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका रेवेन्यू YoY 25% बढ़कर 134.98 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 107.69 करोड़ रुपये था। Q2 में कुल खर्च YoY 27% बढ़कर 6.25 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 102.78 करोड़ रुपये था।

EBITDA, YoY 13% बढ़कर 130.25 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 5.54 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट इस दौरान YoY 2% बढ़कर 3.73 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 3.66 करोड़ रुपये था।

कंपनी के बारे में

Bhatia Communications & Retail (India) Limited एक मल्टी-ब्रांड रिटेल कंपनी है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की बड़ी रेंज का कारोबार करती है। कंपनी का कारोबार मोबाइल फोन, एक्सेसरीज, टैबलेट, एयर कंडीशनर, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ट्रेडिंग से जुड़ा है।

कंपनी साउथ और मध्य गुजरात सहित आसपास के क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी है और पूरे गुजरात में इसकी मजबूत मौजूदगी है।

कंपनी Bhatia Communication, 'Bhatia Mobile - The One Stop Shop', 'Only Mobile' और 'Mobile Station' जैसे ब्रांड नामों से मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स (MBOs) चलाती है, साथ ही कई बड़े ब्रांडों के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स (EBOs) भी मैनेज करती है।

कंपनी ने मोबाइल बिक्री का कारोबार 1996 में शुरू किया था और 2008 में इसे एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। उस समय कंपनी के पास केवल 1 स्टोर था, जबकि H1 FY26 तक कंपनी के पास कुल 253 स्टोर हो चुके हैं, जिनमें 250 कंपनी-ओन्ड और 3 फ्रेंचाइज़ी स्टोर शामिल हैं।