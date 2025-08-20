Bharti Airtel Share Price: देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयरों में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज बीएसई पर 1936.05 रुपये पर खुला था जो आज 2.16% उछलकर अपना इंट्राडे हाई 1951 रुपये को टच कर लिया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक सुबह 11:11 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.21% या 23.15 रुपये की तेजी के साथ 1932.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.21% या 23.10 रुपये चढ़कर 1,932.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों भागा शेयर?

कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो की तरह ₹249 वाले 1GB/दिन डेटा प्लान को वापस ले लिया है। अब न्यूनतम डेटा पैक 1.5GB/दिन से शुरू होंगे, जिनकी कीमत ज्यादा होगी। इस खबर के बाद से शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

जियो ने हाल ही में अपना ₹249 (1GB/दिन) प्लान हटाकर ₹299 (1.5GB/दिन) प्लान पेश किया था, जो लगभग 17% महंगा है। अब एयरटेल ने भी यही रणनीति अपनाते हुए अपना नया ₹319 (1.5GB/दिन) पैक लॉन्च किया है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया (Vi) भी जल्द इस कदम का पालन कर सकती है।

कंपनियों क्यों हटा रही हैं छोटे रिचार्ज प्लान?

एनालिस्ट्स का मानना है कि यह कदम Average Revenue Per User (ARPU) को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां अगले साल तक रिचार्ज प्लान और महंगा कर सकती है लेकिन उससे पहले ऑपरेटर छोटे-छोटे कदमों से राजस्व सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।

JM Financial की रिपोर्ट के मुताबिक जियो के लगभग 20-25% यूजर्स 1GB/दिन प्लान पर हैं। इसके हटने से जियो का ARPU ₹11-13/माह बढ़ सकता है, जिससे 6-7% की वृद्धि होगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का FY26-27 EBITDA ₹1,900-2,200 करोड़ तक बढ़ सकता है।

एयरटेल के 18-20% ग्राहक इसी प्लान पर हैं। इसके हटने से कंपनी का ARPU ₹10-11/माह बढ़ेगा यानी 4-4.5% की बढ़ोतरी। इससे एयरटेल का इंडिया वायरलेस FY27 EBITDA ₹18-20 अरब तक बढ़ सकता है और कंपनी के वैल्यूएशन में ₹43-47 प्रति शेयर (लगभग 2%) का इजाफा संभव है।

Vi पर नजर

फिलहाल Vi अभी भी ₹299 का 1GB/दिन प्लान ऑफर कर रही है। लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि कंपनी जल्द ही जियो और एयरटेल की तरह अपने प्लान हटाएगी।