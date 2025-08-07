scorecardresearch
बड़ी भविष्यवाणी! एयरटेल के शेयरों में आ सकती है 20% की तेजी - फाटाफट चेक करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

बड़ी भविष्यवाणी! एयरटेल के शेयरों में आ सकती है 20% की तेजी - फाटाफट चेक करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

हाल ही में कंपनी ने अपने जून तिमाही (Q1 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट जारी की है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 7, 2025 12:18 IST

Bharti Airtel Share Price: दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल (Bharti Airtel Ltd.) के शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 20% के अपसाइड की बड़ी भविष्यवाणी की है। 

हाल ही में कंपनी ने अपने जून तिमाही (Q1 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। 

Bharti Airtel पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारती एयरटेल की मोबाइल सेवाओं में 2.9% की तिमाही ग्रोथ दर्ज की गई है। यह ग्रोथ प्रीमियम प्लान्स पर फोकस और तिमाही में एक अतिरिक्त दिन होने की वजह से हुई है।

इसके अलावा कंपनी के पास अब 152 मिलियन 5G ग्राहक हैं। इंडस्ट्री में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट्स का 86% अब 5G डिवाइसेज का है। एयरटेल के 5G नेटवर्क पर अब कुल नेटवर्क ट्रैफिक का 36% डेटा इस्तेमाल हो रहा है। 

एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्मार्टफोन डेटा यूजर्स की संख्या बढ़कर 280.7 मिलियन हो गई है, जो पिछली तिमाही से 3.9 मिलियन और पिछले साल से 21.3 मिलियन ज्यादा है। इसके साथ ही एयरटेल का ARPU, इंडस्ट्री में सबसे बेहतर बना हुआ है। कंपनी इसे और बढ़ाने के लिए प्रीमियम पोस्टपेड प्लान्स, इंटरनेशनल रोमिंग, और फीचर फोन से स्मार्टफोन पर अपग्रेड कराने पर ध्यान दे रही है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी अब मोबाइल सेवाओं के अलावा B2B कारोबार, डेटा सेंटर्स, और होम ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही है, जो कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाले हैं।

ब्रोकेरज हाउस का कहना है कि लंबी अवधि को देखते हुए, हमें भरोसा है कि भारती एयरटेल आने वाले समय में अपना मार्केट शेयर और बढ़ाएगी। इसका कारण है कि कंपनी की सेवाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी हैं और इसके लिए उसे ज्यादा खर्च (Capex) भी नहीं करना पड़ेगा।

Axis Securities ने आगे कहा कि कंपनी का डिजिटल पोर्टफोलियो मजबूत होता जा रहा है, हर ग्राहक का डेटा इस्तेमाल बढ़ रहा है, और इसके अलग-अलग बिजनेस सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं वजहों से हम कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं। 

Bharti Airtel Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2300 रुपये का दिया है जो इसके करंट मार्केट प्राइस (CMP) 1924 रुपये (6 अगस्त का भाव) से 20% अपसाइड की संभावना को दर्शाता है।

Bharti Airtel Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:13 बजे तक एनएसई पर 1.01% या 19.40 रुपये टूटकर 1,910.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.97% या 18.65 रुपये गिरकर 1911 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
