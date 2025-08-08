scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार3% टूटा भारती एयरटेल का शेयर! जानिए क्यों हुई गिरावट

3% टूटा भारती एयरटेल का शेयर! जानिए क्यों हुई गिरावट

शुक्रवार के कारोबार में भारती एयरटेल लिमिटेड (Bharti Airtel Ltd.) के शेयर में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जानिए क्यों हुई गिरावट

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 8, 2025 12:42 IST

Bharti Airtel Block Deal: शुक्रवार के कारोबार में भारती एयरटेल लिमिटेड (Bharti Airtel Ltd.) के शेयर में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट संभावित ब्लॉक डील के बाद आई है। खबर है कि प्रोमोटर ग्रुप की एक यूनिट ने 0.8 प्रतिशत हिस्सेदारी अनुमानित 9,300 करोड़ रुपये में बेची है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:36 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.63% या 50.60 रुपये की तेजी के साथ 1873.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.56% या 49.20 रुपये गिरकर 1,873.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

सूत्रों के अनुसार, सुनील मित्तल की नेतृत्व वाली प्रमोटर ग्रुप यूनिट इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ICIL) ने ₹1,862 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर 5 करोड़ शेयर बेचने की योजना बनाई थी, जो गुरुवार के बंद भाव ₹1,922.60 से 3% कम था। इस लेनदेन के बाद ICIL की हिस्सेदारी 2.47% से घटकर 1.67% रह जाएगी।

हालांकि, अन्य यूनिट्स (जैसे भारती टेलीकॉम) के जरिए प्रमोटरों की कुल हिस्सेदारी 51% से ऊपर बनी रहेगी। इस ब्लॉक डील के लिए जेफरीज और जेपी मॉर्गन एडवाइजर और बैंकर के तौर पर जुड़े थे।

यह ICIL की एक साल में दूसरी बड़ी हिस्सेदारी बिक्री है। फरवरी 2025 में, कंपनी ने 0.84% हिस्सेदारी बेचकर ₹8,485 करोड़ जुटाए थे, जिसमें ग्रुप की कंपनी, भारती टेलीकॉम लिमिटेड जो फिलहाल 40.47% हिस्सेदारी रखती है, ने बेचे गए शेयरों का लगभग एक-चौथाई खरीदा था।

हाल ही में भारती एयरटेल ने मजबूत पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए, जिसमें भारत वायरलेस और एयरटेल अफ्रीका दोनों से मजबूत प्रदर्शन रहा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने कहा कि हम भारती की प्रीमियमाइजेशन रणनीति के मजबूत एग्जीक्यूशन के पक्ष में हैं। Capex में कमी और संभावित टैरिफ बढ़ोतरी के साथ कंपनी हेल्थी फ्री कैश फ्लो जनरेट करने की स्थिति में है।

जेएम फाइनेंशियल ने 5G सेवाओं के मोनेटाइजेशन और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) के रोलआउट को लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी पॉजिटिव रुख रखते हुए कहा कि भारती एयरटेल लंबे समय में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखेगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 8, 2025