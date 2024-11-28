scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBharat Forge पर आई बड़ी खबर, शेयर में तेजी

Bharat Forge पर आई बड़ी खबर, शेयर में तेजी

दस्तावेज़ के अनुसार, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स एक रक्षा यूनिट स्थापित करेगी जिसमें गोला-बारूद भरने का परिसर और एक बंदूक प्रणोदक परिसर होगा। राज्य उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह स्थान बेंगलुरु के करीब है और रक्षा कंपनियों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। कंपनी ने इसमें करीब 2,400 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 28, 2024 13:38 IST


आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत फोर्ज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड को मुर्रानाहल्ली गांव में 1,000 एकड़ जमीन आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। इन्फॉर्मिस्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।


कल्याणी स्ट्रेटेजिक ने 8 नवंबर को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 16 नवंबर को इसे मंजूरी दी और राज्य सरकार ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी।

राज्य सरकार ने कंपनी को विस्तार के लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त 500 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी आश्वासन दिया है। कल्याणी स्ट्रैटेजिक ने रक्षा क्षेत्र में मिसाइलों, वारहेड्स और एनर्जेटिक्स में सुविधा के भविष्य के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा है। भूमि आवंटन के अलावा, राज्य सरकार ने सुविधा के आसपास सब्सिडी वाली बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लागू कर प्रोत्साहन जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की है।

राज्य ने पीसीबीएल लिमिटेड को नेल्लोर जिले के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में रबर ब्लैक और मूल्यवर्धित रसायनों के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए 116.62 एकड़ जमीन भी आवंटित की है, जिस पर 3,718 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि पीसीबीएल जमीन के लिए 1,948 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत चुकाएगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
