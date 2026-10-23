वोलाटाइल मार्केट में किन सेक्टर्स पर रखें नजर? बैंकिंग सहित इन सेक्टर्स पर एक्सपर्ट बुलिश

शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पैसा कहां लगाया जाए। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, रुपये में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक दबाव बाजार की चिंता बढ़ा रहे हैं।

बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के सवालों का जवाब देते हुए जियोजित फाइनेंशियल के मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह (Gaurang Shah) ने लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कुछ सेक्टर बताए हैं। उनका मानना है कि ऐसे कारोबारों पर ध्यान देना चाहिए, जिन पर बाहरी आर्थिक झटकों का असर कम पड़ता है।

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बैंकिंग सेक्टर पहली पसंद

गौरांग शाह की पहली पसंद बैंकिंग सेक्टर है। उनका मानना है कि कर्ज की मांग, बैंकों के लोन कारोबार में बढ़ोतरी और मजबूत होती बैलेंस शीट इस सेक्टर को सहारा दे सकती है। बाजार में फिलहाल उतार-चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को घरेलू मांग का फायदा मिल सकता है। गौरांग शाह बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं।

फार्मा और हेल्थकेयर में लंबी अवधि का मौका

एक्सपर्ट ने फार्मा के साथ अस्पतालों, हेल्थकेयर सर्विसेज और डायग्नोस्टिक कंपनियों को भी पसंदीदा सेक्टर में शामिल किया है। हालांकि, उन्होंने माना कि मेडिकल उपकरणों और सेवाओं की ऊंची कीमतों और ज्यादा मुनाफे पर न्यायिक जांच के कारण अस्पतालों पर छोटी से मध्यम अवधि में निगेटिव असर पड़ सकता है।

इसके बावजूद एक्सपर्ट का मानना है कि लंबी अवधि में मरीजों की बढ़ती संख्या और सर्विस की मांग कंपनियों की कमाई और मुनाफे को आगे बढ़ा सकती है।

डिफेंस और पावर-एनर्जी पर भी भरोसा

गौरांग शाह ने डिफेंस और पावर-एनर्जी सेक्टर को भी अपनी पसंदीदा लिस्ट में रखा है। इन क्षेत्रों को घरेलू जरूरतों और लंबी अवधि की विकास संभावनाओं से सहारा मिल सकता है। गौरांग शाह ऐसे सेक्टर को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिन पर कच्चे तेल और करेंसी में उतार-चढ़ाव का असर तुलनात्मक रूप से कम हो।

टेलीकॉम में भी निवेश का मौका

एक्सपर्ट की पसंदीदा लिस्ट में टेलीकॉम सेक्टर भी शामिल है। उनके मुताबिक, ऐसे सेक्टर निवेशकों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, जिनका कारोबार बाहरी आर्थिक दबाव की तुलना में कम प्रभावित होता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन कंपनियों पर बाजार की गिरावट का कोई असर नहीं पड़ेगा।

ऑटो सेक्टर में किसे लगाना चाहिए पैसा?

ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर गौरांग शाह ने थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जिन निवेशकों में ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता है, वे इस सेक्टर पर विचार कर सकते हैं। यानी ऑटो सेक्टर में मौके मौजूद हैं, लेकिन निवेशकों को कारोबार और बाजार के उतार-चढ़ाव को सहने के लिए तैयार रहना होगा।

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह का जोर ऐसे सेक्टर पर है, जहां घरेलू मांग और कारोबार की मजबूत स्थिति लंबी अवधि में फायदा पहुंचा सकती है। उनके मुताबिक, मौजूदा बाजार में सिर्फ तेजी देखकर निवेश करने के बजाय कंपनियों की गुणवत्ता और सही सेक्टर का चुनाव ज्यादा अहम है।