Defence PSU Stock में शानदार रैली! सरकार से मिला ₹2,463 करोड़ का बड़ा ऑर्डर - चेक करें टारगेट प्राइस

Defence PSU Stock में शानदार रैली! सरकार से मिला ₹2,463 करोड़ का बड़ा ऑर्डर - चेक करें टारगेट प्राइस

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि उसने अश्विनी (Ashwini) रडार की आपूर्ति और सर्विस के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 2,463 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 11:43 IST

BEL Share Price: शेयर बाजार में तेजी के बीच डिफेंस सेक्टर की नवरत्न सरकारी कंपनी Bharat Electronics Limited के शेयर में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल पीएसयू स्टॉक में तेजी के पीछे कंपनी का मिला 2,463 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर है। 

बुधवार 12 मार्च को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि उसने अश्विनी (Ashwini) रडार की आपूर्ति और सर्विस के लिए रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के साथ 2,463 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 

DRDO और BEL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्वदेशी AESA रडारों में IFF को ऊंचाई में इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है। यह 4D निगरानी में भी सक्षम हैं। एडवांस ECCM फीचर्स वाले ये मोबाइल रडार सभी टेरेन पर तैनात किए जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले टारगेट तक के एरियल टारगेट का स्वचालित रूप से पता लगा सकते हैं और उन पर नज़र रख सकते हैं।

इस ऑर्डर को मिला कर चालू वित्त वर्ष में BEL के पास अब कुल 17,030 करोड़ रुपये का ऑर्डर हो गया है। 

BEL Share Price Target

ब्रोकरेज Nomura को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 24-27F के दौरान PAT में 19 प्रतिशत का CAGR ग्रोथ हो सकता है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 363 रुपये का रखा है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर वर्तमान में 35 गुना/30 गुना FY26F/FY27F EPS पर कारोबार कर रहा है, जो एक सही वैल्यूएशन है। ब्रोकरेज ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में BEL उसका टॉप पिक है। 

BEL Share Price

सुबह 10:53 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.66% या 7.37 रुपये की तेजी के साथ  284.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.60% या 7.20 रुपये चढ़कर 283.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

BEL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 48 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 207 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 297 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1119 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
