रडार पर 40 रुपये से कम वाला ये शेयर! कंपनी ने आज किए 2 बड़े ऐलान - Q2 में बढ़ा ऑपरेशनल मुनाफा

Stock in Focus: ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BCL Industries Ltd) का शेयर आज रडार पर है। इसका कारण कंपनी की ओर से दी गई एक बड़ी जानकारी है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:05 बजे तक एनएसई पर 0.56% या 0.18 रुपये चढ़कर 32.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.49% या 0.16 रुपये चढ़कर 32.57 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आज बोर्ड मीटिंग में दो बड़े फैसले लिए गए है। पहला फैसला यह है कि कंपनी अपनी बठिंडा स्थित हाजी रतन लिंक रोड वाली जमीन बेचने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर राजिंदर मित्तल को उपयुक्त खरीदार ढूंढने, कीमत तय करने और जमीन की बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेजों और औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी है।

दूसरा फैसला यह है कि कंपनी अपनी सहायक कंपनी Svaksha Distillery Limited में अतिरिक्त 25% हिस्सेदारी खरीदेगी। इससे वह कंपनी पूरी तरह BCL Industries की 100% सहायक कंपनी बन जाएगी। यह अधिग्रहण लगभग 55 करोड़ रुपये में होगा और इससे BCL को एथेनॉल सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

चूंकि दोनों कंपनियां एक ही इंडस्ट्री में काम करती हैं, इसलिए इस डील से लागत कम होने, बेहतर कामकाज और बाजार संबंधी लाभ मिलने की उम्मीद है। यह अधिग्रहण 30 जून 2026 तक पूरा किया जाएगा।

BCL Industries Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व ₹720 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही (जून 2025) के ₹822 करोड़ से 12.4% कम है। यह राजस्व पिछले साल की सितंबर तिमाही (₹748 करोड़) से भी 4% कम रहा।

राजस्व में गिरावट के बावजूद, कंपनी का ऑपरेशनल मुनाफा बढ़कर ₹67 करोड़ हो गया। यह पिछली जून तिमाही के ₹53 करोड़ और पिछले साल की समान तिमाही के ₹55 करोड़ से काफी ज्यादा है।

मुनाफे में सुधार के कारण कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन जून 2025 के 7% और सितंबर 2024 के 8% से बढ़कर 10% हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह ₹32 करोड़ रहा, जो जून तिमाही के ₹33 करोड़ से मामूली कम है, लेकिन सितंबर 2024 के ₹30 करोड़ से अधिक है।