Basant Maheshwari on Markets: बाज़ार में SIP का मोमेंटम?



Basant Maheshwari - The Equity Desk के हेड और दिग्गज निवेशक बंसत माहेश्नवरी ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा है कि रिटेल निवेशकों की तरफ से हर महीने डाले जा रहे पैसे से शेयर बाजार में मोमेंटम है। म्युचुअल फंड्स डेटा की बात करते हुए दिग्गज निवेशक ने कहा कि एसआईपी के नंबर से पता चला है कि शेयर बाजार में लोग पैसा डाल रहे हैं और निगेटिव न्यूज का बाजार पर कोई असर नहीं हो रहा है।

बसंत माहेश्वरी ने कहा कि बाजार में इतना पैसा आ रहा है तो सोचना होगा कि पैसा कहां जा रहा है। क्योंकि बैंक कह रहे हैं कि उनका डिपाजिट का पैसा शेयर बाजार में जा रहा है। अब हमें देखना होगा कि क्या अमेरिका में इंटरेस्ट कट होगा क्योंकि अमेरिका में कट होगा तो ही भारत में इंटरेस्ट कम होगा। एक बात पक्की है कि फेडरल रिजर्व को अब देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट को देखना होगा क्योंकि आरबीआई भी अमेरिका फेड के फैसले का इंतजार कर रहा है।

फिलहाल भारतीय बाजार एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे। अमेरिका का बाजार भी ऐसा ही है। वैसे ही भारत का बाजार भी ऊपर नीचे कर रहा है। जिस दिन अमेरिका का बाजार ज्यादा घटता है लेकिन हमारा बाजार उतना नहीं घटता क्योंकि रिटेल का पैसा आ रहा है। रिटेल की वजह से शेयर बाजार में मोमेंटम है। हर महीने एसआईपी का आंकड़ा बढता जा रहा है।



