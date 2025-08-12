दो दिन से गिर रहे पेनी स्टॉक में अचानक आई 10% की तेजी, शेयर का भाव 15 रुपये के करीब

scorecardresearch
Bartronics India के शेयर में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर पिछले दो दिन से गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, आज स्टॉक में 10 फीसदी की तेजी आ गई।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 12, 2025 12:08 IST

मंगलवार का दिन बार्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए खुशखबरी लेकर आया। स्मॉल-कैप कैटेगरी में आने वाला यह पेनी स्टॉक दिन के दौरान 10.20% की छलांग लगाकर ₹13.50 तक पहुंच गया। इससे पहले लगातार दो दिन से शेयर में गिरावट आ रही थी।

अचानक क्यों बढ़ी रफ्तार?

आज के कारोबार में ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी उछाल देखने को मिली। कंपनी के करीब 42,000 शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जबकि पिछले एक हफ्ते में औसतन सिर्फ 3,000 शेयर ही हाथ बदलते थे। यह बढ़ा हुआ वॉल्यूम बताता है कि अचानक से निवेशकों का ध्यान इस स्टॉक की ओर गया और खरीदारी का दबाव बढ़ा।

कंपनी ने जारी किया शानदार तिमाही नतीजा

हाल ही में कंपनी ने अप्रैल-जून 2025 (Q1FY26) की तिमाही के नतीजे घोषित किए। हालांकि, आंकड़े निवेशकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹44.71 लाख रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹89.18 करोड़ था। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 50% की भारी गिरावट आई है।

Q1FY26 में कंपनी की कमाई ₹8.86 करोड़ रही, जो पिछले साल के ₹13.61 करोड़ के मुकाबले 35% कम है। इस गिरावट के पीछे बाजार में कम मांग, प्रोजेक्ट डिले और कुछ ऑपरेशनल चुनौतियां मानी जा रही हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस

बार्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर का हालिया परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर रहा है। पिछले एक महीने में यह लगभग 8% टूटा है, वहीं तीन महीने में करीब 21% गिर चुका है। साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 30% की गिरावट दर्ज की गई है।

लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो यह स्टॉक कमाल का रिटर्न दे चुका है। पिछले 3 साल में इसने करीब 178% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में इसका रिटर्न 536% तक पहुंच चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
