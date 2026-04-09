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Newsशेयर बाज़ारएक अपडेट और 12% उछला ये डिफेंस स्टॉक! 1 साल में दे चुका है 106% का मल्टीबैगर रिटर्न

एक अपडेट और 12% उछला ये डिफेंस स्टॉक! 1 साल में दे चुका है 106% का मल्टीबैगर रिटर्न

डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर में गुरुवार को करीब 12% की तेजी आई। कंपनी ने लिम्पेट माइन के सफल ब्लास्ट ट्रायल की जानकारी दी है। इस उपलब्धि से कंपनी की अंडरवॉटर डिफेंस टेक्नोलॉजी में पकड़ मजबूत हुई है और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 9, 2026 13:31 IST
AI Generated Image

Defence Stock: गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट के बीच एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयर में करीब 12% की जोरदार रैली देखने को मिल रही है। 

दोपहर 1:09 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 11.66% या 24.25 रुपये चढ़कर 232.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर शेयर 11.42% या 23.76 रुपये चढ़कर 231.81 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर आज यह शेयर 209.75 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 238.85 रुपये को टच किया है।

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स्टॉक में तेजी के पीछे कंपनी द्वारा दी गई एक बड़ी जानकारी है। दरअसल आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बिजनेस अपडेट देते हुए बताया कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने लिम्पेट माइन के ब्लास्ट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिया है। ये लिम्पेट माइन गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नेवल डिफेंस सिस्टम है।

यह उपलब्धि खास इसलिए है क्योंकि यह प्रोडक्ट विकसित करने वाली कंपनी भारत की पहली और इकलौती कंपनी बन गई है। इस सफलता के साथ कंपनी अब उथले पानी, गहरे पानी और लिम्पेट माइन- तीनों तरह की अंडरवॉटर माइन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की स्थिति में आ गई है, जिससे उसकी अंडरवॉटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में पकड़ और मजबूत होगी।

मल्टीबैगर रिटर्न

8,244.52 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस डिफेंस कंपनी के शेयर ने निवेशकों का पैसा 1 साल में दोगुना करते हुए 106 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 9, 2026