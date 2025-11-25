scorecardresearch
DRDO से मिला बड़ा ऑर्डर तो उछला ये डिफेंस स्टॉक! 2025 में दोगुना कर चुका है निवेशकों का पैसा

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 25, 2025 13:18 IST

Apollo Micro Systems Share Price: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। यह तेजी कंपनी द्वारा आज जारी किए गए एक एक्सचेंज फाइलिंग के बाद आई है जहां कंपनी ने एक बिजनेस अपडेट शेयर किया है।

दोपहर 1:04 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 3.33% या 8.65 रुपये चढ़कर 268.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। साल 2025 में अब तक यानी YTD आधार पर शेयर ने निवेशकों का पैसा दोगुना करते हुए 122% का दमदार रिटर्न दिया है।

कंपनी ने दिया बिजनेस अपडेट

आज लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि कंपनी को अपने सामान्य कारोबारी गतिविधियों के तहत दो महत्वपूर्ण ऑर्डर मिले हैं।

इनमें DRDO से 5.7 करोड़ रुपये का ऑर्डर और एक प्राइवेट कंपनी से 21.6 करोड़ रुपये का ऑर्डर शामिल है। यानी कुल मिलाकर कंपनी को 27.36 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर कंपनी के बिजनेस को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

वारंट को शेयर में बदलकर कंपनी ने जुटाए थे 56 करोड़ रुपये

कंपनी ने हाल ही में अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि 19 नवंबर 2025 को कंपनी ने तीन वारंट होल्डर्स- बल्लम कनिष्क रेड्डी, सुपरस्टार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और श्रीनिवास रेड्डी गंगुला से कुल 56,16,49,500 रुपये (56.16 करोड़) बतौर वॉरंट एक्सरसाइज प्राइस प्राप्त हुए।

हाल ही में इस कंपनी का किया था अधिग्रहण

कंपनी ने हाल ही में एक अन्य फाइलिंग में बताया था की उसकी सब्सिडियरी कंपनी, Apollo Defence Industries Private Limited ने IDL Explosives Limited का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह अधिग्रहण GOCL Corporation Limited से शेयर ट्रांसफर के माध्यम से किया गया, जो अब तक IDL Explosives की होल्डिंग कंपनी थी।

इस अधिग्रहण के पूरा होने के साथ, IDL Explosives Limited अब Apollo Micro Systems की एक सब्सिडियरी कंपनी बन गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 25, 2025