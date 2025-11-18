अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने इस कंपनी की खरीदी 100% हिस्सेदारी! रडार पर ये डिफेंस स्टॉक

Apollo Micro Systems Share: डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) का शेयर आज निवेशकों की रडार पर है। इसका कारण कंपनी द्वारा दी गई अधिग्रहण की जानकारी है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई और एनएसई पर सुबह 10:37 बजे तक 1.43% या 4 रुपये गिरकर 274.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की Apollo Micro Systems की सब्सिडियरी कंपनी, Apollo Defence Industries Private Limited ने IDL Explosives Limited का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह अधिग्रहण GOCL Corporation Limited से शेयर ट्रांसफर के माध्यम से किया गया, जो अब तक IDL Explosives की होल्डिंग कंपनी थी।

इस अधिग्रहण के पूरा होने के साथ, IDL Explosives Limited अब Apollo Micro Systems की एक सब्सिडियरी कंपनी बन गई है।

Apollo Group ने IDL Explosives के 100 प्रतिशत शेयर खरीद लिए हैं। कंपनी के पास राउरकेला सहित कई स्थानों पर निर्माण सुविधाएं मौजूद हैं। इस रणनीतिक खरीद के साथ Apollo Group डिफेंस एक्सप्लोसिव सेक्टर में अपना व्यवसाय तेजी से विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। यह अधिग्रहण कंपनी के उन भविष्य के योजनाओं का हिस्सा है जो अगले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं।

Apollo Group अब उच्च स्तरीय रक्षा ग्रेड विस्फोटक, प्रोपेलेंट और वॉरहेड सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रहा है। इससे पहले कंपनी मुख्य रूप से वेपन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस पर केंद्रित थी, लेकिन इस सौदे के बाद यह एक पूर्ण रक्षा समाधान प्रदाता के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

कंपनी के एमडी बड्डम करुणाकर रेड्डी ने कहा कि उन्हें इस अधिग्रहण के लिए चुने जाने पर गर्व है और वे IDL की विरासत और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इसे Apollo Group के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि यह कदम भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान के अनुरूप है। कंपनी का कहना है कि इस रणनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया FY26 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है।