Anil Ambani की डिफेंस कंपनी बनाएगी गोला-बारूद और छोटे हथियार, ₹10,000 करोड़ का निवेश

Harsh Verma
Oct 23, 2024
अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से बड़ा एलान किया गया है। कंपनी की सब्सिडियरी  रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक्सप्लोसिव्स, गोला-बारूद और छोटे हथियार बनाने के लिए सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि कंपनी को धीरुभाई अंबानी डिफेंस सिटी बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वाटड इंडस्ट्रियल एरिया में 1000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसी धीरुबाई अंबानी डिफेंस सिटी में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटेड कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड एक्सप्लोसिव्स, गोला-बारूद और छोटे हथियार बनाने के लिए प्रोजेक्ट लगाएगी। बयान में कहा गया है कि परियोजनाओं के तहत दुनिया की 6 अग्रणी रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त बिजनेस स्थापित किये जाने की योजना है। गोला-बारूद के दायरे में छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर और निर्देशित हथियार (टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन) शामिल हैं। छोटे हथियारों का उपयोग नागरिक और सैन्य उपयोग को लेकर एक्सपोर्ट बाजारों के लिए होगा।

कंपनी ने बताया कि अगले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सडीयरी कंपनियों जय आर्मामेंट्स लिमिटेड और रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के पास पहले से ही हथियार और गोला-बारूद बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है। रिलायंस के पास मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में दो दिग्गज डिफेंस कंपनी फ्रांस की Dassault Aviation और Thales के साथ सफल ज्वाइंट वेंचर किया है। डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड और थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम अपने प्रोडक्शन का 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट करती है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी कंपनियां Jai Armaments Limited और Reliance Defence Limited को भारत सरकार से हथियार और गोला बारुद बनाने के लिए पहले से लाइसेंस मिला हुआ है।

शेयर की चाल
रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में मंगलवार को 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा है।   मौजूदा समय में कंपनी का मार्केट कैप 10,071 करोड़ रुपए पर आ गया है. 24 सितंबर को कंपनी का शेयर 350 रुपए के साथ 52 हफ्तों के हाई पर हो गया है. जबकि 5 जून को कंपनी का शेयर 143.70 रुपए पर था.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Oct 23, 2024