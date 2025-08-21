दो बड़े अपडेट के बाद अनिल अंबानी के शेयरों में आया बुल रन, निवेशकों को पहले ही दे चुका मल्टीबैगर रिटर्न

अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (Anil Ambani Group Companies) के शेयरों में एक बार फिर तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 21 अगस्त को रिलायंस इन्फ्रा (Reliance Infra Share Price) और रिलायंस पावर (Reliance Power Share Price) दोनों के शेयरों ने 5% से ज्यादा की छलांग लगाई। यह लगातार तीसरा दिन है जब इन शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

बुधवार को अनिल अंबानी के लिए दो बड़ी राहत की खबरें आईं, जिनका असर सीधे शेयरों पर दिखा।

पहली खबर यह थी कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को सरकारी कंपनी NHPC से एक नया प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला। दूसरी बड़ी खबर यह रही कि रिलायंस पावर ने भूटान की सरकारी कंपनी के साथ एक नया ज्वाइंट वेंचर करने का ऐलान किया।

इन खबरों का असर बाजार में साफ दिखाई दिया। रिलायंस पावर का शेयर 5% का अपर सर्किट लगाकर ₹50.09 पर पहुंच गया। वहीं, रिलायंस इन्फ्रा का शेयर भी साढ़े 4% चढ़कर ₹302 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

पिछले तीन कारोबारी सत्रों से इन दोनों शेयरों में लगातार 5-5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इससे पहले जुलाई में इन शेयरों में भारी गिरावट आई थी। दरअसल, उस समय सरकारी जांच एजेंसी ने करीब ₹17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर छापेमारी की थी। इसी मामले में ईडी (ED) ने अनिल अंबानी का बयान भी दर्ज किया था।

Deepak Subhash Patil (RA, Commodity Samachar Securities) के अनुसार अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि Reliance Power में 60–75 का टारगेट और 30 का स्टॉपलॉस रखा जा सकता है, लेकिन यह कंपनी पहले से घाटे में चल रही है और उस पर कई तरह के आरोप भी हैं, इसलिए इसमें मैनिपुलेशन से बचना जरूरी है।

वहीं Reliance Infrastructure के लिए उन्होंने 350–400 का टारगेट और 240 का स्टॉपलॉस सुझाया है, लेकिन इसे भी उन्होंने बेहद रिस्की बेट बताया। उनका कहना है कि ऐसे शेयरों में वही लोग काम करें जिनके पास अच्छा कैपिटल और रिस्क उठाने की क्षमता हो, जबकि छोटे ट्रेडर्स को इनसे पूरी तरह दूर रहना चाहिए।

अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों में उतार-चढ़ाव होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में इन शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में रिलायंस इन्फ्रा के शेयर 800% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर 1200% तक का रिटर्न दे चुके हैं।