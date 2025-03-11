Angel One Dividend Record Date: बड़ा अपडेट! कंपनी ने बदला रिकॉर्ड डेट - अब इस दिन तक रखना होगा शेयर - DETAILS

Angel One Dividend Record Date: स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Angel One ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट में बदलाव की जानकारी दी है हालांकि कंपनी ने अभी डिविडेंड का ऐलान नहीं। आज कंपनी का शेयर 1.5 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है।

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आगामी शुक्रवार 13 मार्च 2025 को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में आगामी डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट में बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च को अगर बोर्ड मेंबर्स द्वारा डिविडेंड की घोषणा की जाती है तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट अब 20 मार्च 2025 होगी जो पहले 14 मार्च 2025 थी।

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में 11 रुपये का डिविडेंड, जनवरी 2024 में 12.70 रुपये का डिविडेंड, अक्टूबर 2023 में 12.70 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 9.25 रुपये का डिविडेंड और जून 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था।

स्टॉक आज बीएसई पर 0.13% या 2.70 रुपये टूटकर 2040 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर शेयर 1.62% या 33.10 रुपये गिरकर 2,011 रुपये पर बंद हुआ।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 39 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 77 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 57 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।