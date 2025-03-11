scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAngel One Dividend Record Date: बड़ा अपडेट! कंपनी ने बदला रिकॉर्ड डेट - अब इस दिन तक रखना होगा शेयर - DETAILS

Angel One Dividend Record Date: बड़ा अपडेट! कंपनी ने बदला रिकॉर्ड डेट - अब इस दिन तक रखना होगा शेयर - DETAILS

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट में बदलाव की जानकारी दी है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 11, 2025 15:55 IST

Angel One Dividend Record Date:  स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Angel One ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट में बदलाव की जानकारी दी है हालांकि कंपनी ने अभी डिविडेंड का ऐलान नहीं। आज कंपनी का शेयर 1.5 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। 

Angel One Dividend

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आगामी शुक्रवार 13 मार्च 2025 को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

Angel One Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में आगामी डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट में बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च को अगर बोर्ड मेंबर्स द्वारा डिविडेंड की घोषणा की जाती है तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट अब 20 मार्च 2025 होगी जो पहले 14 मार्च 2025 थी।

Angel One Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में 11 रुपये का डिविडेंड, जनवरी 2024 में 12.70 रुपये का डिविडेंड, अक्टूबर 2023 में 12.70 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 9.25 रुपये का डिविडेंड और जून 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Angel One Share Price

स्टॉक आज बीएसई पर 0.13% या 2.70 रुपये टूटकर 2040 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर शेयर 1.62% या 33.10 रुपये गिरकर 2,011 रुपये पर बंद हुआ। 

Angel One Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 39 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 77 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 57 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
