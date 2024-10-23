scorecardresearch
Ajanta Pharma Ltd. ने बुधवार को एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 28 अक्टूबर को अपनी बोर्ड बैठक में बड़ा एलान करने जा रही है। कंपनी पहली बार अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 23, 2024 16:54 IST
Ajanta Pharma Ltd. ने बुधवार को एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 28 अक्टूबर को अपनी बोर्ड बैठक में बड़ा एलान करने जा रही है। 
कंपनी पहली बार अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा।

Ajanta Pharma Ltd. ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि इस डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 6 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, कंपनी अपने दूसरे तिमाही के नतीजों की भी समीक्षा करेगी।

अजन्ता फार्मा लिमिटेड के शेयर ₹2,943.65 पर 1.13% नीचे बंद हुए। इस स्टॉक ने 2024 में अब तक 35% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
