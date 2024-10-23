Ajanta Pharma Ltd. ने बुधवार को एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 28 अक्टूबर को अपनी बोर्ड बैठक में बड़ा एलान करने जा रही है।

कंपनी पहली बार अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा।

Ajanta Pharma Ltd. ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि इस डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 6 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, कंपनी अपने दूसरे तिमाही के नतीजों की भी समीक्षा करेगी।

अजन्ता फार्मा लिमिटेड के शेयर ₹2,943.65 पर 1.13% नीचे बंद हुए। इस स्टॉक ने 2024 में अब तक 35% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।