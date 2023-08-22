Aeroflex Industries Limited का IPO हुआ ओपन, 24 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, 1 सितंबर को लिस्टिंग

Aeroflex Industries Limited का IPO आज खुल चुका है। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए कंपनी 351 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 22 अगस्त से 24 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। 1 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे।

रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 130 शेयरों के लिए अप्लाय करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड 102-108 रुपए प्रति शेयर रखा है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड 108 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको 14,040 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 14 लॉट यानी 1820 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए 1,96,560 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। कंपनी ने इश्यू के 50% हिस्से को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIP) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है। मुंबई की एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैटेलिक फ्लैक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोडक्ड्स बनाती है। कंपनी 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है,जिसमें अमेरिका और यूरोप सहित अन्य देश शामिल हैं। कंपनी का 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही होता है।