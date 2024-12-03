scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAegis Logistics, Laurus Labs, Piramal Ent & Medanta: Axis Securities ने बताए दिए नए टारगेट्स

Aegis Logistics, Laurus Labs, Piramal Ent & Medanta: Axis Securities ने बताए दिए नए टारगेट्स

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Dec 3, 2024 11:15 IST

एक्सिस सिक्योरिटीज को ये तीन काउंटर पसंद आए हैं। इनमें एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, लॉरस लैब्स लिमिटेड और पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड - अगले तीन से चार हफ्तों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना के साथ।

एजिस लॉजिस्टिक्स

खरीद रेंज: 895-879 रुपये | स्टॉप लॉस: 813 रुपये | अपसाइड: 17% –20%

एक्सिस सेक ने कहा, "शेयर ने साप्ताहिक चार्ट पर 823 रुपये के स्तर पर 'फॉलिंग चैनल' पैटर्न को निर्णायक रूप से तोड़ दिया है, जिसमें मजबूत तेजी वाली कैंडल है, जो मध्यम अवधि के अपट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। शेयर अपने प्रमुख लघु और मध्यम अवधि के दैनिक मूविंग एवरेज (20-, 50-, 100-, और 200-दिन) से ऊपर बना हुआ है, जो सकारात्मक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यह 1,035-1,060 रुपये के स्तर की ओर संकेत करता है।"

लौरस लैब्स

खरीद रेंज: 555-545 रुपये | स्टॉप लॉस: 513 रुपये | अपसाइड: 13% –17%

ब्रोकरेज ने कहा, "शेयर ने साप्ताहिक चार्ट पर 950 रुपये के स्तर पर 'राउंडेड बॉटम' पैटर्न से ब्रेकआउट की पुष्टि की है, जिसमें एक बड़ी तेजी वाली कैंडल है, जो मध्यम अवधि के अपट्रेंड की निरंतरता का संकेत देती है। शेयर साप्ताहिक चार्ट पर उच्च ऊंचाई और उच्च निम्न स्तर बना रहा है, जबकि ऊपर की ओर झुकी हुई ट्रेंडलाइन के ऊपर बना हुआ है, जो सकारात्मक पूर्वाग्रह का संकेत देता है। यह 624-645 रुपये के स्तर की ओर संकेत करता है।"

पीरामल एंटरप्राइजेज

खरीद रेंज: 1,160-1,138 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,075 रुपये | अपसाइड: 13% –17%

एक्सिस सेक ने कहा, "साप्ताहिक चार्ट पर शेयर ने 'इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर्स' पैटर्न को सफलतापूर्वक तोड़कर 1,140 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, जो मध्यम अवधि में तेजी की शुरुआत का संकेत है। ब्रेकआउट स्तर पर वॉल्यूम गतिविधि में वृद्धि बाजार सहभागियों की मजबूत आमद को इंगित करती है, जो ब्रेकआउट के महत्व को मजबूत करती है। इसका मतलब है कि शेयर 1,297-1,345 रुपये के स्तर तक ऊपर जा सकता है।"

बुनियादी रूप से, ब्रोकरेज को ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड (मेदांता हॉस्पिटल्स की मूल कंपनी) पसंद है, जिसमें अगले छह से नौ महीनों में 11 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 3, 2024