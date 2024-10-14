Adani Enterprises, HDFC Bank, Infosys; इन तीन स्टॉक्स पर आई ब्रोकरेज की रिपोर्ट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAdani Enterprises, HDFC Bank, Infosys; इन तीन स्टॉक्स पर आई ब्रोकरेज की रिपोर्ट

हम देख रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेज के दैनिक चार्ट पर कीमतें 200-दिनों के एसएमए (3,070 रुपये) से ऊपर मंडरा रही हैं। इसके अलावा, हम देख रहे हैं कि शेयर बेंचमार्क सूचकांकों से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए, अगले कुछ हफ़्तों में 3,287-3,350 रुपये के लक्ष्य के लिए 3050 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर शेयर खरीद सकते हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 14, 2024 07:54 IST
Attractive  valuations in other markets, particularly in Chinese stocks, may facilitate further selling by FPIs in India since Indian valuations are elevated, said V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services.

आज के सत्र में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इंफोसिस लिमिटेड सहित कुछ चर्चित ब्लू-चिप स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के टेक्नीकल एनालिस्ट माइलिन वासुदेव ने सोमवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है:

अदानी एंटरप्राइजेज | खरीदें | टारगेट प्राइस: 3,287-3,350 रुपये | स्टॉप लॉस: 3,050

हम देख रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेज के दैनिक चार्ट पर कीमतें 200-दिनों के एसएमए (3,070 रुपये) से ऊपर मंडरा रही हैं।  इसके अलावा, हम देख रहे हैं कि शेयर बेंचमार्क सूचकांकों से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए, अगले कुछ हफ़्तों में 3,287-3,350 रुपये के लक्ष्य के लिए 3050 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर शेयर खरीद सकते हैं।

एचडीएफसी बैंक | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 1,751-1,800 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,600

डेली चार्ट पर, हम एचडीएफसी बैंक में छह दिनों की गिरावट के बाद चार ट्रेडिंग सत्रों के लिए साइडवेज मूव देख रहे हैं। इसलिए, एक पुलबैक रैली होने वाली है। हालांकि, शेयर बेंचमार्क इंडेक्स से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा, मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई उच्च उच्च गठन दिखा रहा है, जो बताता है कि ऊपर की ओर गति जारी रह सकती है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति कुछ हफ़्तों में 1,751 -1,800 रुपये के लक्ष्य के लिए 1600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ वर्तमान में शेयर खरीद सकता है।

इंफोसिस | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 2,040-2,090 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,880
हम इंफोसिस के साप्ताहिक चार्ट पर छह सप्ताह का समेकन पैटर्न देख रहे हैं। वर्तमान में, स्टॉक को 1,915 - 1,900 रुपये के स्तर पर समर्थन प्राप्त है। स्टॉक बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यहां तक कि मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई भी सकारात्मक रूप से तैयार है। इसलिए, अगले कुछ हफ्तों में 2,040-2,090 रुपये के लक्ष्य के लिए 1880 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक खरीदा जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
