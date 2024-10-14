scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारआज HAL, RIL, WIPRO, Avenue Supermarts समेत कई स्टॉक में दिखेगा एक्शन!

आज HAL, RIL, WIPRO, Avenue Supermarts समेत कई स्टॉक में दिखेगा एक्शन!

साल 2024 की शुरुआत से अबतक पिछला हफ्ता शेयर मार्केट के लिए काफी खराब रहा है। बाजार में दवाब के बीच अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज के बाजार में कई अहम ट्रिगर हैं,जो बाजार की दिशा और दशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 14, 2024 07:00 IST
साल 2024 की शुरुआत से अबतक पिछला हफ्ता शेयर मार्केट के लिए काफी खराब रहा है। बाजार में दवाब के बीच अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज के बाजार में कई अहम ट्रिगर हैं,जो बाजार की दिशा और दशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आइये जानते हैं निवेशकों को किन स्टॉक्स पर ध्यान देने की जरूरत है।

Reliance Industries: रिलायंस आज सितंबर तिमाही के परिणाम घोषित करने वाली है। साथ ही खबरें हैं कि सोमवार को ही कंपनी बोनस शेयरों को लेकर रिकॉर्ड डेट का भी एलान करने जा रही है।

Avenue Supermarts:  कंपनी की ओर से सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। नेट प्रॉफिट 5.8% बढ़कर ₹659.6 करोड़ रहा है। रेवेन्यू 14.4% बढ़कर ₹14,444 करोड़ रहा है। EBITDA   8.8% बढ़कर ₹1,094 करोड़ है। जबकि EBITDA मार्जिन पिछले वर्ष के 8% से घटकर 7.6% हो गया है।

Hindustan Aeronautics: वित्त मंत्रालय के जरिए कंपनी महारत्न PSU का दर्जा दे दिया गया है। इसी के साथ ही HAL अब भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है।

Macrotech Developers : रियल्टी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड ने अपने ऑपरेशनल अपडेट में कहा है कि कंपनी का कुल कर्ज इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 14 प्रतिशत बढ़कर 4,920 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने कर्ज में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि वह भूमि अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन पर अधिक निवेश करना चाहती है।  मुंबई बेस्ड मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो लोढ़ा ब्रांड के तहत अपने प्रोजेक्ट बेचता है, देश के लीडिंग डेवलपर्स में से एक है।

Wipro: कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाली बोर्ड मीटिंग में शेयरों के बोनस इश्यू पर विचार करेगा। कंपनी ने BSE को दी गई जानकारी में कहा कि कंपनी के बोर्ड की बैठक 17 अक्टूबर को होने की उम्मीद है।

Sula Vineyards: कंपनी की ओर से दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। Q2 में नेट रेवेन्यू 1.3% घटकर ₹141.8 करोड़ रहा है। अपने ब्रांडों में कंपनी का रेवेन्यू  ₹127.2 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा है। वहीं वाइन टूरिज्म का भी रेवेन्यू 1.3% बढ़कर ₹12.2 करोड़ आ गया है।।

Ashoka Buildcon: कंपनी ने जानकारी दी है कि उन्हें महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से ₹2,310 करोड़ के परियोजनाओं के लिए ऑर्डर हासिल हुआ है।

Indo Count Industries: कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि इंडो काउंट ग्लोबल, इंक ने मॉडर्न होम टेक्सटाइल्स में 100% हिस्सेदारी $11.7 मिलियन में खरीदी।

Hathway Cable & Datacom: कंपनी की ओर से दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 28.4% बढ़कर ₹25.8 करोड़ रहा है। साल-दर-साल के हिसाब से रेवेन्यू 6% बढ़कर ₹512.7 करोड़। EBITDA 4.4% बढ़कर ₹86.3 करोड़ और EBITDA मार्जिन 17.1% से घटकर 16.8% रह गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
