तेजी के बाजार में सीधा पैसा डबल कर देगा ये Stock?

सितंबर के महीने में बाजार आय दिन नए हाई बना रहा है। ऐसे में निवेशकों के मन में कंफ्यूजन है कि इस तेजी के बाजार में कहां निवेश करना चाहिए? तो इसका जवाब ब्रोकरेज फर्म आदित्य बिड़ला मनी ने देने की कोशिश की है और उन्होंने एक स्टॉक पर पैसे डबल करने की संभावना जताई है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 25, 2024 06:36 IST
सितंबर का महीना भारतीय शेयर मार्केट के लिए दमदार देखने को मिल रहा है। बाजार आय दिन नए हाई बना रहा है। ऐसे में निवेशकों के मन में कंफ्यूजन है कि इस तेजी के बाजार में कहां निवेश करना चाहिए? तो इसका जवाब ब्रोकरेज फर्म आदित्य बिड़ला मनी ने देने की कोशिश की है और उन्होंने एक स्टॉक पर पैसे डबल करने की संभावना जताई है। 

फंडामेंटल्स
स्टॉक का नाम Abans Holdings हैं। ये कंपनी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, फाइनेशिय लेंडिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन से जुड़ी सर्विस मुहैया कराती है। स्टॉक का मौजूदा भाव 362 रुपए के आसपास है। कंपनी का मार्केट करीब 1817 करोड़ रुपये के आसपास है। स्टॉक का 52 वीक हाई 625 रुपए तो वहीं लो 265 रुपए प्रति शेयर है। 

ब्रोकरेज ने क्यों चुना?
ब्रोकरेज फर्म आदित्य बिड़ला मनी के मुताबिक Abans Holdings के शेयर की कीमत अपने कंपिटिशन वाली कंपनियों के मुकाबले सस्ते हैं। वित्त वर्ष 2024-26 में कंपनी की आय में 25 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ होने की संभावना है। कंपनी की मजबूत स्थिति और डायवर्सिफिकेशन को देखते हुए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ के मौके का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज का मानना है कि हाल ही में कंपनी के शेयर में आए करेक्शन पॉजिटिव स्थिति दर्शाता है। 

नया टारगेट
ब्रोकरेज फर्म आदित्य बिड़ला मनी का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, इसलिए BUY रेटिंग दी गई है। इसके साथ ही टारगेट को 70 रुपए प्रति शेयर कर दिया गया है यानि मौजूदा भाव से 96 प्रतिशत स्टॉक में तेजी आ सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
