Newsशेयर बाज़ारबड़ा ऑर्डर मिलते ही लगा अपर सर्किट! इस शेयर ने 1 महीने में डबल किया निवेशकों का पैसा - आज बनाया 52 Week High

बड़ा ऑर्डर मिलते ही लगा अपर सर्किट! इस शेयर ने 1 महीने में डबल किया निवेशकों का पैसा - आज बनाया 52 Week High

पिछले 5 दिन में यह शेयर 27 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। आज स्टॉक में आई इस तेजी की वजह कंपनी को हाल ही में मिला एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल बीते मंगलवार को कंपनी ने बताया था कि उसे साईं बाबा पॉलिमर टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 26, 2025 11:34 IST

Small Cap Stock: केमिकल्स ट्रेडिंग कंपनी A-1 Ltd के शेयरों में आज एक बार फिर से 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है और शेयर आज अपने फ्रेश 52 Week High 2,554.75 रुपये पर पहुंच गया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,937.96 करोड़ रुपये का है।

पिछले 5 दिन में यह शेयर 27 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। आज स्टॉक में आई इस तेजी की वजह कंपनी को हाल ही में मिला एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल बीते मंगलवार को कंपनी ने बताया था कि उसे साईं बाबा पॉलिमर टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

यह ऑर्डर 25,000 मीट्रिक टन (MT) इंडस्ट्रियल यूरिया (ऑटोमोबाइल ग्रेड) की सप्लाई के लिए है।

कंपनी द्वारा रेट स्ट्रक्चर के अनुसार, इस ऑर्डर का बेस वैल्यू ₹127.50 करोड़ (टैक्स से पहले) है। 18% जीएसटी जोड़ने के बाद, इस पूरे ऑर्डर का वैल्यू ₹150.45 करोड़ हो जाता है।

A-1 लिमिटेड ने कहा कि यह ऑर्डर कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाएगा। यह कंपनी के इंडस्ट्रियल यूरिया (ऑटोमोबाइल ग्रेड) वर्टिकल के लिए बढ़ती मांग को दर्शाता है और कई इकाइयों में ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी को मजबूत करता है।

कंपनी ने आगे कहा कि यह ऑर्डर ऑटोमोटिव केमिकल वैल्यू चेन में अपनी भागीदारी बढ़ाने और एक विविध कस्टमर बेस बनाए रखने की कंपनी की रणनीति के अनुरूप है।

1 महीनें में पैसा डबल

इस शेयर ने निवेशकों को महज एक महीने में उनका पैसा डबल करते हुए 142 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर बीते 3 महीने की बात करें तो इस दौरान स्टॉक 287 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 358 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 601 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 742 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4208 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
