एक साल में 6,781 प्रतिशत रिटर्न, मल्टीबैगर Eraaya Lifespaces ने अब स्टॉक स्प्लिट का एलान किया

एक ऐसा स्टॉक जो एक साल पहले 41 रुपए का था अब 2,868 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया है। इस हिसाब से शेयर ने एक साल में 6,781 प्रतिशत का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अब कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। आइये जानते हैं डिटेल्स।

कंपनी का एलान

मल्टीबैगर Eraaya Lifespaces के शेयर ने YTD के आधार पर 2500 प्रतिशत रिटर्न दिया है। अब कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को ये जानकारी दी है कि एराया लाइफस्पेस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शनिवार यानि 19 अक्टूबर, 2024 को इक्विटी शेयरों के नॉमिनल वैल्यू के स्प्लिट के संबंध में फैसला लेने के लिए बैठक करेगा ताकि लिक्विडिटी में सुधार किया जा सके और बेहतर निवेशक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

19 अक्टूबर, 2024 को होने वाली बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी विचार करेंगे कि कंपनी के डायरेक्टर ऑपरेशन्स अरुण बत्रा और श्री विवेक डवे को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर नियुक्त किया जाए, जो कंपनी की Nomination और Remuneration कमिटी की सिफारिश पर निर्भर करेगा ताकि नेतृत्व को और बढ़ाया जा सके।

एराया लाइफस्पेस ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि 19 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में एक ESG कमेटी का गठन करने और स्थायी ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक ESG नीतियों को अपनाने पर विचार किया जाएगा, जिससे पर्यावरण, सोशल और गवर्नेंस के ऑपरेशन्स में ट्रांसपरेंसी लाई जा सके।

Eraaya Lifespaces Ltd के मार्केट कैप को देखें तो 5,267 करोड़ रुपये का है। स्टॉक का ऑल टाइम हाई 3,169 रुपए प्रति शेयर है। Stock P/E 4,248 है जो पीयर्स कंपनी के मुकाबले काफी महंगा दिखता है। आपको बता दें कि कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के बिजनेस से जुड़ी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।