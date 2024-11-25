scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये 5 शेयर दे सकते हैं शानदार रिटर्न, जानें टारगेट प्राइस और रेटिंग

उन्होंने कहा कि Cochin Shipyard के शेयरों में कंसॉलिडेशन शुरू हो चुका है। पिछले पांच दिनों में कोई नया निचला स्तर नहीं बना है। भले ही रिकवरी में समय लगे, लेकिन मौजूदा स्तर पर निवेश शुरू किया जा सकता है। यह शेयर धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ सकता है।

UPDATED: Nov 25, 2024 17:11 IST
Cochin Shipyard: Kotak said a clarity on IAC-2 order remains the key catalyst for Cochin Shipyard. A lack of any movement on the matter for the last one year indicates a further delay in timelines, it noted.
अवनि भट्ट, जो JM Financial में सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स रिसर्च हैं, ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही चार कंपनियों के शेयरों पर अपनी राय साझा की है। ये शेयर रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर IT सर्विसेस तक अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।

Suzlon Energy Ltd
राय: होल्ड
वर्तमान मूल्य: ₹65.36 (0.32% की बढ़त)
अवनि भट्ट का कहना है कि Suzlon Energy के मौजूदा निवेशक अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। उनका मानना है कि शेयर ₹95 के स्तर तक जा सकता है, लेकिन वर्तमान मूल्य पर नई खरीदारी की सलाह नहीं दी गई है।


Cochin Shipyard Ltd
राय: धीरे-धीरे निवेश करें
वर्तमान मूल्य: ₹1,361 (4.81% की बढ़त)
उन्होंने कहा कि Cochin Shipyard के शेयरों में कंसॉलिडेशन शुरू हो चुका है। पिछले पांच दिनों में कोई नया निचला स्तर नहीं बना है। भले ही रिकवरी में समय लगे, लेकिन मौजूदा स्तर पर निवेश शुरू किया जा सकता है। यह शेयर धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ सकता है।


Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) Ltd
राय: क्लोजिंग पर नजर रखें
वर्तमान मूल्य: ₹191.60 (3.26% की बढ़त)
IREDA के शेयर पर उन्होंने कहा कि इसे तभी खरीदें जब यह ₹193 के ऊपर बंद हो। यदि ऐसा नहीं होता, तो ₹180-183 के स्तर पर एक और गिरावट की संभावना है।


Tata Technologies Ltd
राय: होल्ड करें
वर्तमान मूल्य: ₹947.85 (0.71% की बढ़त)
अवनि भट्ट का कहना है कि Tata Technologies में फिलहाल कोई ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शेयर अब अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है और इससे नीचे गिरने की संभावना कम है। उन्होंने सुझाव दिया कि निवेशक धैर्य रखें और जब शेयर में गति आए, तो इसका लाभ उठाएं।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 25, 2024