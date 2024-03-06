महानगर गैस के शेयरों में आज 17% की गिरावट के 3 कारण

रेग्युलेटर दबाव और सिटी द्वारा स्टॉक की रेटिंग घटाकर 'सेल' करने, सीएनजी कीमतों में कटौती की घोषणा के बीच महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 17 फीसदी की गिरावट आई है। पीएनजीआरबी अधिसूचना के बीच भी स्टॉक में गिरावट आई, जिसमें मुंबई और ग्रेटर मुंबई क्षेत्र के लिए एमजीएल की विशिष्टता अवधि समाप्त होने का सुझाव दिया गया था।

स्टॉक नीचे था क्योंकि सिटी ने स्टॉक को 'खरीदें' से घटाकर 'बेचना' कर दिया था और तेल मंत्री के बयान (कथित तौर पर) का हवाला देते हुए पहले 1,480 से 1,405 रुपये का लक्ष्य मूल्य सुझाया था, जहां उन्होंने उल्लेख किया था कि अंतिम उपभोक्ता सरकार के गैस सुधारों से लाभ उठाने में विफल रहे हैं।

बीएसई पर स्टॉक 17 फीसदी गिरकर 1,305 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे इसकी साल-दर-साल गिरावट घटकर 9.51 फीसदी रह गई। पीएनजीआरबी सीजीडी प्राधिकरण विनियम के विनियमन 12 के तहत, अधिकृत संस्थाओं को अलग-अलग समय पर शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने,निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए विशिष्टता अवधि प्रदान की जाती है। पीएनजीआरबी ने कहा कि आज की तारीख में, महानगर गैस के लिए सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण या विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे की विशिष्टता अवधि समाप्त हो गई है।