इस हफ्ते आएंगे 3 आईपीओ, तैयार रखिए अपना डीमैट अकाउंट

इस हफ्ते तीन आईपीओ आ रहे हैं और इसलिए अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट तैयार कर लीजिए। फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट मेकर एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) 22 अगस्त को 102-108 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड के साथ अपना आईपीओ खोलेगी। मुंबई बेस्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होज मैन्युफैक्चरर पब्लिक इश्यू के माध्यम से 351 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है।

दूसरा आईपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया (Vishnu Prakash R Punglia) का होगा. राजस्थान बेस्ड ईपीसी कंपनी 24 अगस्त को 94-99 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड प्राइस बैंड के साथ सब्सक्रिप्शन के लिए अपना ऑफर खोलेगी। इस ऑफर में केवल 3.12 करोड़ इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू शामिल है।

तीसरा आईपीओ एसएमई सेगमेंट में होगा। पावर सॉल्यूशंस कंपनी सुंगार्नर एनर्जीज (Sungarner Energies) 21-23 अप्रैल के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए अपना आईपीओ खोलेगी, जिसमें प्रति शेयर 83 रुपये का ऑफर प्राइस होगा. यह एक फिक्स प्राइस इश्यू है।

कंपनी का इरादा 6.4 लाख इक्विटी शेयरों के पब्लिक इश्यू के जरिए 5.31 करोड़ रुपये जुटाने का है। इश्यू एक्सपेंस को छोड़कर फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।