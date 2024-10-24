24 October 2024 Nifty Level: निफ्टी की कैसी रहेगी आज की चाल

इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि FIIs ने एक महीने में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की है, और अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद, निफ्टी सिर्फ 7% गिरा है। अगर पिछली बुल मार्केट में इतनी बिकवाली होती, तो बाजार 40% तक गिर जाता। FIIs द्वारा किए गए हर एक रुपये की बिकवाली को DIIs ने संभाल लिया है। पिछले कुछ दिनों में रिटेल निवेशकों और HNIs ने घबराहट में बाजार में कदम उठाए, लेकिन कल पहली बार संकेत मिला कि मिडकैप में खरीदारी फिर से शुरू हो गई है।

advertisement

Mehta Equities के सीनियर वीपी Prashanth Tapse के मुताबिक हमारे बाजारों में आशावाद एक कठिन ट्रेडिंग सत्र के बाद थम सा गया है, जैसे कोई पतंग पेड़ की शाखा में अटक गई हो। निफ्टी लगातार तीन दिनों से लाल निशान में बंद हो रही है, हाल ही के उच्चतम स्तर से 7% गिर चुकी है, और निकट भविष्य में 24,350 पर गिरावट की संभावनाएँ बनी हुई हैं, जबकि आक्रामक लक्ष्य 23,353 पर हैं। कई कारक बुलिश सेंटीमेंट्स को रोक रहे हैं: कॉर्पोरेट इंडिया से Q2 की निराशाजनक कमाई, FIIs द्वारा निरंतर बिकवाली (अक्टूबर में ₹92,143 करोड़ की निकासी), अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की गति को लेकर चिंता, ट्रम्प की संभावित जीत के कारण चुनावी अनिश्चितता, और बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। भारत VIX, जो कि एक वोलाटिलिटी गेज है, 1.32% बढ़ चुका है, जिससे बाजार की दृष्टि पर और दबाव बढ़ा है। आज इंडसइंड बैंक, ITC और NTPC जैसी प्रमुख कंपनियों की आय रिपोर्ट आने वाली है, जिसे निवेशक बाजार में सुधार के संकेत के रूप में करीब से देखेंगे। फिलहाल, बाजार में मंदड़ियों का दबदबा है, और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।



