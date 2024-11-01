₹100 का मल्टीबैगर सरकारी स्टॉक, दमदार ऑर्डर बुक, कहां तक जाएगा?

सरकारी कंपनी NBCC (इंडिया) लिमिटेड ने एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि उसने 235.46 करोड़ रुपये के कई ऑर्डर हासिल किए हैं। इन ऑर्डर्स में से NBCC ने Power Grid Corporation of India Ltd. से गुड़गांव में उसके कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग के नवीनीकरण के लिए 186.46 करोड़ रुपये का ऑर्डर जीता है।

advertisement

इसके अलावा NBCC को वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में एक मल्टीपर्पस परीक्षा हॉल और इनोवेशन केंद्र के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जैसा कि इसके एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है।

NBCC ने 28 अक्टूबर को गोवा सरकार से पहले फेज में 1,726 करोड़ रुपये के 6 पुनर्विकास ऑर्डर प्राप्त किए थे।

इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं — जुंटा हाउस का पुनर्विकास, सरकारी गैराज, पंजीम में सर्किट हाउस, पोर्वारिम में प्रशासनिक भवन का निर्माण, सेंट इनिज़ में सरकारी क्वार्टर का पुनर्विकास और पट्टो में तिसवाड़ी में मिनी कन्वेंशन सेंटर का पुनर्विकास।

NBCC ने पिछले महीने लगभग 168 करोड़ रुपये के कई ऑर्डर भी हासिल किए थे। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HSCC (इंडिया) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से 1,322.48 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए।

अक्टूबर के शुरू में कंपनी की सहायक कंपनी को महाराष्ट्र के गडचिरोली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के कैम्पस विकास के लिए एक ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर का कुल मूल्य 1,000 करोड़ रुपये बताया गया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में आगे के दायरे की समयसीमा साझा नहीं की है। उसी दिन इसे SAIL बोकारो स्टील प्लांट से 198 करोड़ रुपये का एक आदेश भी मिला।

NBCC के शेयर शुक्रवार को 100 रुपये पर स्थिर रहे। 2024 में अब तक इस स्टॉक में लगभग 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 12 महीने की अवधि में इस स्टॉक में 120% से अधिक की बढ़त देखी गई है।

कहां तक जाएगा स्टॉक?

स्वतंत्र SEBI रिसर्च एनालिस्ट ए.आर. रामचंद्रन की नई रिपोर्ट के मुताबिक NBCC का स्टॉक मूल्य डेली चार्ट पर बुलिश है, जिसमें 93 पर मजबूत सपोर्ट है। 99.6 के रिजस्टेंस स्तर के ऊपर डेली बंद होने से शॉर्ट टर्म में 112 का टारगेट हासिल हो सकती है।