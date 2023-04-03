अडानी ने दी वेदांता और जिंदल को मात! अडानी ने फिर किया साम्राज्य विस्तार

Adani ने दी Vedanta और Jindal को मात! Adani ने फिर किया साम्राज्य विस्तार

हिंडनबर्ग की कहानी अब पुरानी हो गई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने वापस अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने नए पोर्ट की शॉपिंग की है। दरअसल अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट और स्पेशल इकनॉमिक जोन ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। ये डील करीब 1,485 करोड़ रुपये में हुई है। NCLT से मंजूरी मिलने के बाद उसने यह डील पूरी कर ली है। ग्रुप ने इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए कराईकल पोर्ट को खरीदा है। अब यहां समझने की जरूरत है कि इस पोर्ट में ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए वेदांता लिमिटेड, JSW इन्फ्रा, जिंदल पावर और RKG फंड ने दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि गौतम अडानी ने यहां बाजी मार ली। चलिए समझते हैं कराईकल पोर्ट की खासियतें...

advertisement

Karaikal Port

कराईकल पोर्ट की स्थापना 2009 में हुई थी। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच स्थित एकमात्र बड़ा पोर्ट है और तमिलनाडु के मध्य इलाकों में स्थित इंडस्ट्रीज की इस तक आसान पहुंच है। इसमें 5 फंक्शनल बर्थ, तीन रेलवे साइडिंग्स, 600 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन और 2.15 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी है। इसके साथ ही मैकेनाइज्ड बल्क कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, 2 मोबाइल हार्बर क्रेन और एक बड़ा कार्गो स्टोरेज स्पेस शामिल है। जिसमें एक ओपन यार्ड, 10 कवर्ड वेयरहाउस और 4 लिक्विड स्टोरेज टैंक्स शामिल हैं। ये पोर्ट मुख्य रूप से कोयला, सीमेंट, फर्टिलाइजर, लाइमस्टोन, स्टील और लिक्विड्स को संभालता है।

इस मौके पर अडानी पोर्ट के CEO करण अडानी ने कहना है कि ये पोर्ट तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास है। इसके पास ही एक बड़ी रिफाइनरी भी बन रही है। पोर्ट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कंपनी 850 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसलिए कस्टमर्स के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी और हम अगले पांच साल में इसकी कैपिसिटी दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं।

इस पोर्ट की खरीदारी के साथ ही अब अडानी ग्रुप के पास पोर्ट्स की संख्या 14 पहुंच गई है और इस खरीदारी को देखकर ये साफ लग रहा है कि गौतम अडानी ने वापस अपनी एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रैटर्जी पर काम करना शुरू कर दिया है।