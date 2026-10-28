Zero Cost EMI: दिवाली की शॉपिंग में जीरो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर पड़ सकता है भारी! एक्सपर्ट ने बताई वो गलती जो बिगाड़ सकती है आपका बजट

दिवाली और त्योहारों के सीजन में मोबाइल, टीवी और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कई तरह के डिस्काउंट और जीरो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर मिलते हैं। इन ऑफर्स की वजह से महंगा सामान खरीदना भी आसान लगने लगता है। लेकिन क्या बिना ब्याज वाली ईएमआई सच में फायदे का सौदा है? और क्या इससे आपकी बचत पर असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं कि खरीदारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए टैक्स और फाइनेंस एक्सपर्ट अंकित जैन ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिलने वाले जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। खासकर मोबाइल फोन, टेलीविजन और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों को इनका फायदा मिल सकता है।

अंकित जैन के मुताबिक, कई बार इन ऑफर्स में ब्याज का खर्च ग्राहक की बजाय ब्रांड और रिटेलर खुद उठाते हैं। ऐसे में ग्राहक को सामान की पूरी कीमत एक साथ नहीं चुकानी पड़ती। अगर इसके साथ फेस्टिव डिस्काउंट भी मिल जाए, तो खरीदारी और फायदेमंद हो सकती है।

क्या जीरो कॉस्ट ईएमआई सच में बिल्कुल फ्री है?

अंकित जैन ने बताया कि जीरो कॉस्ट ईएमआई का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि ग्राहक को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। कुछ मामलों में छोटे-मोटे अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं।

इसलिए खरीदारी से पहले सिर्फ जीरो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। ग्राहकों को यह जरूर देखना चाहिए कि सामान की कुल कीमत कितनी पड़ रही है और क्या उस सामान की वास्तव में जरूरत है।

एक साथ कई ईएमआई लेना बन सकता है परेशानी

अंकित जैन ने सबसे ज्यादा सावधान एक साथ कई ईएमआई लेने को लेकर किया। उनका कहना है कि सिर्फ इसलिए कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उस पर जीरो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है।

अगर जरूरत का सामान खरीदना है, तो फेस्टिव डिस्काउंट और ईएमआई का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन बार-बार नई ईएमआई लेने से हर महीने चुकाई जाने वाली रकम बढ़ती जाती है। शुरुआत में छोटी लगने वाली किस्तें आगे चलकर बजट पर भारी पड़ सकती हैं।

बचत और आर्थिक आजादी पर पड़ सकता है असर

अंकित जैन के मुताबिक, लगातार ईएमआई बढ़ने से लोगों की बचत करने की क्षमता कम हो सकती है। इसका असर लंबे समय में पैसा जोड़ने और संपत्ति बनाने पर भी पड़ता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि बिना सोचे-समझे कर्ज लेना फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी के मकसद को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पैसा बढ़ने के बजाय धीरे-धीरे खत्म होने लगता है।

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इसलिए जीरो कॉस्ट ईएमआई का फायदा जरूर उठाएं, लेकिन उतनी ही किस्तों की जिम्मेदारी लें, जिन्हें आप अपने बजट पर दबाव डाले बिना चुका सकें।