जीरो कॉस्ट EMI के चक्कर में कहीं बिगड़ न जाए आपका बजट! दिवाली पर लोन लेने से पहले जान लें ये खास नियम

त्योहारी सीजन में खरीदारी का दौर तेज हो गया है। ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंक और कंपनियां जीरो कॉस्ट ईएमआई, पर्सनल लोन और प्री-अप्रूव्ड लोन जैसे ऑफर्स दे रही हैं। इन ऑफर्स की वजह से महंगी चीजें खरीदना आसान लग सकता है, लेकिन यही सुविधा आगे चलकर आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकती है। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Ved Jain & Associates के पार्टनर अंकित जैन ने कर्ज लेने वालों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है।

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कमाई के हिसाब से कितनी होनी चाहिए EMI?

अंकित जैन के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति की कुल ईएमआई उसकी कुल कमाई के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें होम लोन समेत सभी मौजूदा लोन की ईएमआई शामिल होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोग अक्सर कोई नई चीज खरीदते समय सिर्फ उसकी ईएमआई देखते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पहले से चल रहे दूसरे लोन की किस्तें भी हर महीने चुकानी होती हैं। ऐसे में नया कर्ज लेने से पहले सभी ईएमआई को जोड़कर देखना जरूरी है।

घर खरीदने और शॉपिंग के लिए लोन में बड़ा अंतर

अंकित जैन ने बताया कि हर तरह का कर्ज एक जैसा नहीं होता। घर खरीदने के लिए लिया गया लोन और कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर खरीदने के लिए लिया गया लोन अलग-अलग हैं।

घर खरीदने से आपकी संपत्ति बनती है, जबकि कार और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी चीजों की कीमत समय के साथ घटती जाती है।

ऐसे सामान के लिए लंबी अवधि का लोन लेना नुकसानदायक हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, इस तरह के कर्ज की अवधि दो से तीन साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे लंबे समय तक किस्तें चुकाने का बोझ नहीं रहता।

प्री-अप्रूव्ड लोन लेने से पहले करें ये काम

त्योहारी सीजन में कई बैंक ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड लोन ऑफर करते हैं। लेकिन अंकित जैन का कहना है कि ऐसे ऑफर्स को तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए।

उनकी सलाह है कि लोन लेने से पहले कम से कम तीन से चार बैंकों के ऑफर्स की तुलना जरूर करें। ब्याज दर, अतिरिक्त शुल्क और लोन चुकाने की शर्तों को अच्छी तरह समझें।

उन्होंने साफ किया कि प्री-अप्रूव्ड लोन का मतलब सिर्फ इतना है कि लोन मिलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको सबसे सस्ती ब्याज दर मिल रही है।

कम EMI के चक्कर में बढ़ सकता है खर्च

अंकित जैन ने लंबी अवधि वाली ईएमआई को लेकर भी सावधान किया है। कई बार बैंक कम मासिक किस्त दिखाकर ग्राहकों को लोन लेने के लिए आकर्षित करते हैं।

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लेकिन लोन की अवधि जितनी लंबी होगी, कुल ब्याज का खर्च उतना ज्यादा हो सकता है। यानी हर महीने कम पैसे चुकाने की सुविधा आखिर में महंगी पड़ सकती है।

इसलिए त्योहारी खरीदारी के दौरान सिर्फ कम ईएमआई देखकर फैसला न लें। अपनी कमाई, मौजूदा कर्ज और कुल ब्याज को ध्यान में रखकर ही नया लोन लें, ताकि आज की खरीदारी भविष्य की आर्थिक परेशानी न बन जाए।