Credit Score: अगर आपका क्रेडिट स्कोर पिछले कई महीनों से एक ही जगह पर अटक गया है तो यह काफी झुंझलाहट भरा हो सकता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका क्रेडिट स्कोर लंबे समय तक एक ही रेंज में अटका रहता है। ना तो वो तेजी से बढ़ता है और ना ही गिरता है।

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ऐसे में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय दिक्कत आ सकती है इसलिए यह समझना जरूरी है कि स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा और इसे कैसे सुधारा जाए।

1. अपना 'क्रेडिट यूटिलाइजेशन' चेक करें

स्कोर अटकने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का बहुत ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी लिमिट 1 लाख रुपये है और आप हर महीने 70-80 हजार का खर्चा कर रहे हैं, तो बैंक को लगता है कि आप पूरी तरह क्रेडिट पर निर्भर हैं। कोशिश करें कि अपना कुल खर्च क्रेडिट लिमिट के 30% से नीचे ही रखें। इससे बैंक की नजर में आपकी साख सुधरती है।

2. पुरानी गलतियों का बोझ तो नहीं?

कभी-कभी पुराने लोन या क्रेडिट कार्ड की कोई छोटी सी चूक रिकॉर्ड में दबी रह जाती है। अगर आपने कोई पुराना खाता 'सेटल' (Settle) किया था न कि 'क्लोज' (Close), तो वह आपके स्कोर को ऊपर नहीं बढ़ने देगा। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को बारीकी से देखें। अगर उसमें कोई 'डिफ़ॉल्ट' या 'देरी' दिख रही है, तो उसे सुधारने की दिशा में काम करें।

3. रिपोर्ट में गलतियां ढूंढें

यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियां होना आम बात है। हो सकता है आपने लोन चुका दिया हो, लेकिन बैंक ने उसे अभी तक 'अपडेट' न किया हो। या फिर किसी और का खराब रिकॉर्ड आपकी प्रोफाइल में जुड़ गया हो। साल में एक बार अपनी डिटेल रिपोर्ट जरूर निकालें। अगर कोई जानकारी गलत है, तो तुरंत सिबिल (CIBIL) या संबंधित ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर 'डिस्प्यूट' (Dispute) दर्ज करें।

4. बार-बार नई पूछताछ न करें

जब भी आप किसी नए क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है। इसे 'हार्ड इंक्वायरी' कहते हैं। अगर आप कम समय में कई जगह अप्लाई करते हैं, तो स्कोर गिर जाता है या एक जगह रुक जाता है। बार-बार लोन के लिए आवेदन करने से बचें। केवल तभी अप्लाई करें जब वाकई जरूरत हो।

5. मिक्स क्रेडिट का जादू

अगर आपके पास सिर्फ एक ही तरह का कर्ज है (जैसे सिर्फ क्रेडिट कार्ड या सिर्फ पर्सनल लोन), तो भी स्कोर धीमा बढ़ता है। क्रेडिट स्कोर के लिए 'मिक्स क्रेडिट' अच्छा माना जाता है। यानी आपके पास सुरक्षित कर्ज (जैसे होम लोन या कार लोन) और असुरक्षित कर्ज (जैसे क्रेडिट कार्ड) का एक सही संतुलन होना चाहिए।