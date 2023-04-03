घर खरीदने का क्या है सबसे सही समय? क्योंकि प्लानिंग नहीं की तो बोझ बन जाएगी EMI

घर कब खरीदें? ऐसा सवाल है जिसका उत्तर सहूलियत के हिसाब से हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। मगर, घर खरीदने का आधार और परिस्थिति में बहुत फर्क नहीं होता। अगर इन आधारों और परिस्थितियों को जान लिया जाए तो हममें से कोई भी व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसे कब घर खरीदना चाहिए।

घर-गृहस्थी दो शब्दों का ऐसा संयोजन है जो घर को गृहस्थी से जोड़ता है। इसका एक मतलब तो साफ है कि गृहस्थी से पहले घर की आवश्यकता की परंपरा हमारे समाज में नहीं रही है। नौकरीपेशा लोग रिटायर करने के बाद मकान बनाया करते थे बचत के पैसों से। मगर, आज जमाना बदल गया है। तब EMI से मकान खरीदने का विकल्प नहीं था, आज है।

नई शादी की शान नया मकान

शादी के वक्त लड़की और लड़का पक्ष मिलकर गृहस्थी को घर से जोड़ने का फॉर्मूला लेकर सामने आ रहे हैं। यह वक्त के साथ बदली हुई परिस्थिति है। नया मकान नई शादी के लिए शान की बात बनती जा रही है। वर-वधू दोनों पक्ष के मां-बाप सहयोग करते हैं। युवा दंपती EMI को छोटा रखते हुए होम लोन के जरिए मकान हासिल कर लेते हैं। होम लोन से टैक्स की बचत के साथ-साथ संभावित किराए से भी छुटकारा मिल जाता है। यह बहुत अनुकूल परिस्थिति है जो कम लोगों को नसीब होता है। फिर भी इसमें इस बात की गारंटी चाहिए कि एक ही शहर में कुछ सालों तक रहने की परिस्थिति भी हो।

गृहस्थी की शुरुआत में मकान लेना बहुत सही फैसला नहीं माना जाता है। गृहस्थ जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। न सिर्फ वैवाहिक जीवन दबाव में आ जाता है बल्कि बच्चों की परवरिश से लेकर मां-बाप के प्रति दायित्व के निभाने तक की दिक्कतें आने लग जाती हैं।

खासकर मुश्किल तब होती है जब किसी वजह से नौकरी में ब्रेक लग जाए और EMI जारी रखा नहीं जा सके. एक बार जो डिफॉल्टर हो गए तो स्थिति संभाले नहीं संभलती।

महीने की सैलरी से 60 गुना ज्यादा हो सकता है बजट

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जितनी महीने की आमदनी हो उससे 60 गुना ज्यादा तक का मकान लिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपये है तो 60 लाख तक का मकान लेना जोखिम के दायरे से बाहर रहेगा। किसी भी सूरत में EMI आमदनी का 40 फीसदी से ज्यादा न हो. यह जितना बढ़ेगा, आर्थिक मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी।

मकान लेते समय यह देखना भी जरूरी है कि दफ्तर और बच्चों के स्कूल नजदीक हों। कई बार इस सहूलियत को पाने के लिए हम अपना मकान छोड़कर किराए के मकान में चले जाते हैं। सबकुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मकान लेने से कौन सी मुश्किल हल होती है।मकान लेने पर वित्तीय मुश्किल के अलावा कोई नकारात्मक बातें नहीं होतीं। मगर, संपत्ति के रूप में मकान में निवेश भविष्य के लिए ढांढस बंधाता है। संकट के समय में मकान बेचने का विकल्प भी होता है।

कब खरीदें अपना घर?

मकान खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गयी हो और वे अपना करियर भी चुन लें. तब मां-बाप अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए आसानी से मकान लेने का फैसला कर सकते हैं। तब तक उनके पास बचत भी हो चुकी रहती है. यह उम्मीद भी होती है कि EMI में दिक्कत आने पर बच्चे भी हिस्सेदारी कर सकते हैं. बल्कि, कई पैरेंट्स तो बच्चों को ही आर्थिक मदद करते हुए उन्हें मकान खरीदने को प्रेरित करते हैं।

पुराने जमाने में भी यही माना जाता था कि मकान अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए खरीदे जाते हैं. हालांकि सोच बहुत आगे निकल चुकी है।अब हर पीढ़ी के लोग मकान खरीदने को अपना धर्म समझने लगे हैं।

कई बार पैरेंट्स खरीदा हुआ मकान बेचकर वहां नया मकान खरीदते हैं जहां उनके बच्चे नौकरी कर रहे होते हैं. इस तरह प्राथमिकताएं बदलने पर मकान खरीदने की आवश्यकता का रूप भी बदल जाता है।