Railway Reservation Rule: भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियम में बदवाल किया है। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक आगाामी 1 अक्टूबर से अब IRCTC ऐप या वेबसाइट या फिर RailOne ऐप से टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा।

रेलवे ने कहा कि आरक्षित टिकट बुक करने के लिए बुकिंग विंडो खुलने के शुरुआती 15 मिनट में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा।मान लीजिए कोई यात्री 16 नवंबर की यात्रा के लिए शिव गंगा एक्सप्रेस (नई दिल्ली-वाराणसी) का टिकट लेना चाहता है। बुकिंग विंडो 17 सितंबर रात 12:20 बजे खुलेगी।

12:20 से 12:35 बजे तक सिर्फ आधार वेरिफाइड IRCTC अकाउंट वाले यात्री टिकट बुक कर पाएंगे। बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स इस समय टिकट नहीं ले सकेंगे।

त्योहारों और शादियों के मौसम पर असर

दिवाली, छठ पूजा और होली जैसे त्योहारों और शादी के सीजन में टिकटों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। शुरुआती मिनटों में टिकट बुकिंग की होड़ तत्काल बुकिंग जैसी भीड़ पैदा कर देती है। रेलवे का मानना है कि नए नियम से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगेगी।

पहले से तत्काल टिकट पर लागू है नियम

जुलाई 2025 से IRCTC पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। बिना आधार लिंक किए यूजर्स तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकते।

यात्रियों को क्या करना होगा?

यात्री 1 अक्टूबर से पहले अपने IRCTC अकाउंट में आधार लिंक कर लें। सामान्य आरक्षण की बुकिंग यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है और हर दिन सुबह 12:20 से रात 11:45 बजे तक चलती है।

नया आधार नियम सिर्फ बुकिंग के पहले 15 मिनट पर लागू होगा। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष टिकटिंग सुनिश्चित करना है।