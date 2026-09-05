Used Car खरीदने जा रहे हैं? Loan लेते समय ये गलती आपकी जेब पर डाल सकती है भारी बोझ
Used Car खरीदना बजट में कार पाने का आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन Loan लेते समय छोटी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। कम EMI के पीछे छिपे ज्यादा ब्याज और लंबे भुगतान की वजह से खर्च बढ़ सकता है। इसलिए पुरानी कार खरीदने से पहले Loan अवधि, ब्याज दर, Down Payment और कुल भुगतान का हिसाब समझना जरूरी है।
In Short
- कम EMI देखकर Used Car Loan लेना पड़ सकता है महंगा
- Loan अवधि और ब्याज दर की तुलना करना बेहद जरूरी
- ज्यादा Down Payment से घट सकता है EMI और ब्याज का बोझ
आज के समय में नई कार की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी संख्या में लोग Used Car खरीदने का विकल्प चुन रहे हैं। कम बजट में अच्छी गाड़ी मिल जाने की वजह से सेकेंड हैंड कारों की मांग तेजी से बढ़ी है। लेकिन पुरानी कार खरीदते समय सबसे बड़ी गलती कई लोग Loan चुनते वक्त कर देते हैं।
कई खरीदार सिर्फ कम EMI देखकर फैसला ले लेते हैं, लेकिन बाद में ज्यादा ब्याज, लंबी अवधि और छिपे हुए चार्ज उनकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं।
सिर्फ EMI देखकर Loan न लें
Used Car Loan लेते समय सबसे जरूरी बात है कि केवल मासिक EMI को न देखें।
कई बार बैंक या फाइनेंस कंपनियां कम EMI का विकल्प देती हैं, लेकिन इसके बदले Loan की अवधि काफी लंबी कर दी जाती है। इससे हर महीने भुगतान कम लगता है, लेकिन कुल मिलाकर ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है।
इसलिए Loan लेने से पहले पूरी अवधि में चुकाई जाने वाली कुल रकम जरूर समझें।
पुरानी कार पर ज्यादा ब्याज का असर
नई कार की तुलना में Used Car Loan पर ब्याज दर कई बार ज्यादा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि पुरानी कार की कीमत तेजी से कम होती है और बैंक के लिए जोखिम बढ़ जाता है।
ऐसे में अगर खरीदार बिना तुलना किए Loan ले लेता है तो उसे लंबे समय तक ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है।
Down Payment बढ़ाने से घट सकता है बोझ
अगर संभव हो तो Used Car खरीदते समय ज्यादा Down Payment देना फायदेमंद हो सकता है। जितनी ज्यादा रकम शुरुआत में जमा होगी, उतनी ही कम Loan राशि लेनी पड़ेगी। इससे EMI कम होगी और ब्याज का बोझ भी घट सकता है।
कार की कीमत और Loan राशि में रखें अंतर
कई लोग पुरानी कार की कीमत देखकर तुरंत Loan ले लेते हैं, लेकिन कार की उम्र, हालत और भविष्य के खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं।Used Car खरीदते समय Insurance, Maintenance, Repair और Registration जैसे खर्च भी ध्यान में रखने चाहिए।
अगर कार पुरानी है और उसकी कीमत कम है तो बहुत लंबी अवधि का Loan लेना समझदारी नहीं हो सकता।
Credit Score भी निभाता है बड़ी भूमिका
Loan लेने से पहले अपना Credit Score जरूर जांच लें। अच्छा Credit Score होने पर बेहतर ब्याज दर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं खराब Credit Score के कारण Loan महंगा पड़ सकता है।
सही Loan चुनने से बच सकता है पैसा
Used Car Loan लेते समय अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दर, Processing Fee और अन्य चार्ज की तुलना करना जरूरी है। कम EMI के चक्कर में ऐसा Loan न चुनें जो लंबे समय में आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल दे। पुरानी कार खरीदना अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन सही Loan प्लानिंग के बिना यही कार आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।