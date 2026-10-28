UAE जाने वाले भारतीयों के लिए जरूरी खबर! दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, सफर से पहले जरूर कर लें ये काम

अगर आप संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई घूमने या किसी दूसरे काम से जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई एवं उत्तरी अमीरात में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इसमें विदेश यात्रा के दौरान अचानक बीमार पड़ने या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में होने वाले भारी खर्च से बचने के लिए जरूरी सलाह दी गई है।

advertisement

भारतीय दूतावास ने क्यों जारी की एडवाइजरी?

भारतीय दूतावास ने 27 अक्टूबर 2026 को जारी एडवाइजरी में बताया कि हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें यूएई गए भारतीय नागरिकों को अचानक बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा।

इन मामलों में इलाज का खर्च इतना ज्यादा हो गया कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए बिल चुकाना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस तो था, लेकिन उसका कवरेज इलाज के पूरे खर्च को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

इसी को देखते हुए भारतीय मिशनों ने यूएई जाने वाले नागरिकों को यात्रा शुरू करने से पहले उचित मेडिकल इंश्योरेंस लेने की सलाह दी है।

Advisory for Indian Nationals Travelling to or Residing in the UAE: Ensure Adequate Medical Insurance Coverage https://t.co/0wjtlnhBd7 — India in Dubai (@cgidubai) October 27, 2026

यूएई जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एडवाइजरी के मुताबिक, भारतीय पर्यटकों और दूसरे कामों से यूएई जाने वाले लोगों को ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसमें बीमारी और इमरजेंसी में इलाज का पर्याप्त खर्च कवर हो सके।

इसके अलावा पॉलिसी में जहां उपलब्ध हो, वहां कैशलेस इलाज की सुविधा भी होनी चाहिए। इससे अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज को अपनी जेब से तुरंत बड़ी रकम खर्च करने की परेशानी कम हो सकती है।

दूतावास ने यह भी सलाह दी है कि इंश्योरेंस में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मरीज को भारत वापस लाने यानी मेडिकल रिपैट्रिएशन की सुविधा भी शामिल होनी चाहिए।

यूएई में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए भी सलाह

यह एडवाइजरी सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं है। यूएई में रोजगार वीजा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी मौजूदा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच करने को कहा गया है।

उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पॉलिसी यूएई में इलाज के संभावित खर्च को उठाने के लिए पर्याप्त है। साथ ही जरूरत पड़ने पर मरीज को भारत वापस लाने का खर्च भी उसमें शामिल होना चाहिए।

advertisement

मेडिकल इंश्योरेंस में क्या-क्या जांचना जरूरी?

भारतीय मिशनों ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

खासतौर पर यह देखना जरूरी है कि पॉलिसी में इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है, किन बीमारियों या परिस्थितियों को कवरेज से बाहर रखा गया है और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।

दूतावास का कहना है कि पर्याप्त मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होने पर अचानक अस्पताल में भर्ती होने या इमरजेंसी इलाज का खर्च परिवार पर बड़ा आर्थिक बोझ डाल सकता है। इसलिए यूएई जाने वाले और वहां पहले से रह रहे भारतीयों को अपने मेडिकल इंश्योरेंस की जांच जरूर करनी चाहिए।