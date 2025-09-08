No-Cost EMI : त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजार और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जबरदस्त छूट, ऑफर्स और EMI प्लान्स की भरमार लग जाती है। इनमें से एक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है No-Cost EMI यानी बिना ब्याज के आसान किश्तों में सामान खरीदना।

यह सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई ‘No-Cost’ के होता है या फिर ये सिर्फ एक झांसा है?

अगर आप भी आगामी फेस्टिव सीजन में मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या अन्य महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का सोच रहे हैं, और No-Cost EMI का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए।

इससे आपको समझ में आएगा कि ये ऑफर कितना फायदेमंद है और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

No-Cost EMI: नाम में झांसा?

No-Cost EMI का मतलब है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की पूरी कीमत एक साथ देने की बजाय हर महीने थोड़ी-थोड़ी किश्तों में भुगतान करें वो भी बिना किसी ब्याज के। लेकिन कई बार कंपनियां ब्याज तो लेती हैं, बस उसका तरीका थोड़ा अलग होता है।

मान लीजिए कि एक मोबाइल जिसकी कीमत बिना EMI ₹27,000 है, वही फोन No-Cost EMI पर ₹30,000 का मिल रहा होता है। यानी आपको छूट नहीं मिल रही, बल्कि EMI के नाम पर आप ज्यादा पैसा चुका रहे हैं।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

1. सच्चे No-Cost EMI की पहचान करें:- कई बार प्रोडक्ट का डिस्काउंट छुपाकर उसे No-Cost EMI बताया जाता है। हमेशा चेक करें कि EMI पर खरीदते वक्त प्रोडक्ट की कीमत कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही।

2. प्रोसेसिंग फीस और टैक्स:- कुछ बैंकों या कंपनियों की EMI पर प्रोसेसिंग फीस या GST भी लगता है। ये छिपे हुए चार्ज आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं।

3. EMI की अवधि सोच-समझकर चुनें:- लंबी अवधि की EMI से किश्त तो कम होती है, लेकिन आप महीनों तक उसी भुगतान में बंधे रहते हैं। ऐसी EMI चुनें जो आपकी आमदनी के हिसाब से आरामदायक हो।

4. क्रेडिट कार्ड या फाइनेंस कंपनी:- ज्यादातर No-Cost EMI ऑफर सिर्फ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड या फाइनेंस पार्टनर पर ही मिलते हैं। अगर आपके पास वैसा कार्ड नहीं है, तो ये ऑफर आपके काम का नहीं।

5. क्रेडिट लिमिट पर असर:- अगर आप EMI क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं, तो पूरा पैसा आपकी क्रेडिट लिमिट से कट जाता है। इससे आपका खर्च करने का बाकी स्पेस कम हो जाता है।

6. रिटर्न और कैंसिलेशन पॉलिसी:- EMI वाले प्रोडक्ट की वापसी या रद्द करने पर अलग नियम हो सकते हैं। कई बार EMI शुरू हो चुकी होती है, लेकिन रिफंड नहीं मिलता।

